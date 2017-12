Rodičia netušia, čo ich deti robia na internete

Európska komisia minulý týždeň ohlásila investíciu 50 miliónov eur do "bezpečnejšieho internetu pre deti".

17. mar 2004 o 0:00

Nový program sa zameria na štyri prioritné oblasti. Prvou bude boj proti nelegálnemu obsahu na internete, napríklad detskej pornografii. Komisia chce zriadiť špeciálne informačné linky, kde budú môcť internetoví používatelia nahlásiť svoje podozrenia, ak narazia na stránky, ktoré by mohli porušovať zákon.

Druhou prioritou bude podpora vývoja technológií, ktoré umožnia filtrovať neželaný obsah - napríklad znemožniť svojim deťom prezerať si erotické stránky alebo ochrániť ich pred pornografickým spamom.

Európska komisia chce takisto vytvoriť Fórum pre bezpečnejší internet, kde by sa mali sami zástupcovia internetových firiem dohodnúť na pravidlách pre reguláciu internetového obsahu.

Najdôležitejšou úlohou nového programu má byť vzdelávanie detí aj ich rodičov o nebezpečenstvách, ktoré na internete hrozia. Podľa nedávneho prieskumu Eurobarometer je totiž obrovský rozdiel medzi predstavami rodičov o tom, ako ich deti využívajú internet, a skutočnými skúsenosťami detí. Napríklad až 46 percent detí zo severnej Európy uviedlo, že ich už niekto na internete požiadal o osobné stretnutie, a 14 percent sa takto naozaj s internetovým priateľom stretlo. Len štyri percentá rodičov však o tom vedeli.

Nový štvorročný program Európskej komisie by mal byť spustený budúci rok, ak ho schvália aj národné vlády. (tb)

Rady pre rodičov

* Nesnažte sa dieťa odrádzať od používania internetu - radšej s ním hovorte o tom, ako ho používa a čo zaujímavé na ňom našlo.

* Ak je to možné, nedávajte počítač do detskej izby, ale radšej do obývačky alebo kuchyne.

* Vaše dieťa musí vedieť, že ak ho bude na internete niekto slovne obťažovať, musí vám to hneď povedať. Deti to často taja, pretože si myslia, že sú za to aj ony zodpovedné - ak sa vám teda dieťa zdôverí napríklad so sexuálnym obťažovaním, nesmie nasledovať hysterická reakcia alebo zákaz internetu, ale pokojný rozhovor.

* Ak používate "rodičovský softvér" na obmedzenie stránok, ktoré si môže dieťa prezerať, myslite na to, že žiaden nefunguje dokonale a väčšina z nich blokuje aj mnohé nevinné stránky - program dohľad rodiča nenahradí.

* Ak chcete dieťa chrániť pred (erotickým) spamom, zriaďte mu dve e-mailové adresy. Jedna bude súkromná, tú nech dáva iba svojim kamarátom. Druhú môže používať aj na internete v diskusných fórach, ale poštu mu na nej budete kontrolovať.

* Dieťa musí vedieť, že bez vášho výslovného povolenia nesmie na internete nikomu prezradiť svoju adresu, telefónne číslo alebo meno školy, do ktorej chodí, či poslať svoju fotku.

* Ak sa chce dieťa s priateľom z internetu stretnúť osobne, môže to prvýkrát urobiť len s vaším povolením (resp. za vašej prítomnosti) a na verejnom mieste.