Entente: Battlefields of World War 1 - stratégia z prvej svetovej

Hier s tematikou prvej svetovej vojny je v hernom svete ako šafránu. Vývojári dávajú omnoho viac priestoru hrám z vojny nasledujúcej, ktovie prečo. V každom prípade tu máme konečne stratégiu inšpirovanú prvým svetovým konfliktom.

16. mar 2004 o 20:26 Marcel Králik

Musím sa priznať, že keď som sa dopočul o stratégii s tematikou prvej svetovej vojny, zaostril som všetky zmysli. Predsa len je tento konflikt menej populárny a hernými vývojármi nie tak obsadzovaný ako druhá svetová vojna. No ako som sa postupne z obrázkov dozvedel, že ide o ďalší z nespočetných RTS projektov, moje nadšenie sa mierne vytratilo (a o chvíľu neskôr zistíme, že bohužial aj oprávnene).

No poďme pekne od začiatku. RTS z prostredia prvej svetovej vojny rozhodne neexistuje veľa. Hra sa pýši možnosťou hrať za niektorú z piatich strán konfliktu: Anglicko, Nemecko, Rakúsko-Uhorsko, Rusko a Francúzsko. Misie dávajú možnosť podielať sa na pravdivých ťaženiach z prvej svetovej vojny a klasická kampaň zasa umožňuje prežiť intenzívne ťaženie za jednu z piatich strán. Tento počet znie lákavo, no po istej dobe hrania sa neubránite pocitu, že kampaň za rôzne strany je v podstate stále o tom istom iba v inej farbe. Žiadne unikátne vlastnosti tej, či onej strany tu neexistujú. Precízna vyváženosť a rôznorodosť znepriateľených strán (ako napr. v Starcrafte) sa teda nekoná. Zo začiatku máte k dispozícii pešiakov (pracovníkov), ktorí môžu stavať základné typy budov. Samozrejme nechýba ťaženie surovín, ktorých je tu viac ako obvykle: zlato, ropa, drevo a železná ruda. Pešiaci sú okrem stavania budov potrební aj v ťažiacich budovách, ako je napr. dreváreň, baňa na železnú rudu a pod.

"Už keby to vyšlo včera, tak je neskoro." – Bohužial tak nejak znie myšlienka, ktorá ma napadla po spustení hry. Graficky ide naozaj o tuctovú záležitosť, akých vyšli na hernom trhu desiatky. Herný engine nám umožňuje známy izometrický pohľad na renderované 2D bojisko a chváli sa zobrazením veľkého množstva jednotiek. Hra sa vyznačuje známym RTS scenárom: vybuduj základňu a nahromaď jednotky. Samozrejme, niekto môže namietať, že RTS hry sú prave o tom, no pre mňa ide len o 100-krát zaužívaný scenár bez štipky inovácie.

GRAFIKA 6 / 10

Engine hry je 2D a teda jedným slovom zastaralý. Renderovaná grafika je síce pozerateľná, ale zub času sa tu podpisuje výrazným rukopisom. Textúra povrchu trpí rôznymi neduhmi, ktoré predpokladajú neskúseného alebo lenivého grafika. Naopak animácie jednotiek sú plynulé a nadšencov na výbuchy tu čakajú pekné explózie.

INTERFACE 6 / 10

Interface trpí veľmi veľkou strohosťou. Tvorcovia sa zrejme veľmi snažili maximalizovať hernú plochu a tak na obrazovke v podstate nie je žiadne väčšie menu. Trvalo mi nejaký čas, kým som našiel mini-ikonky reprezentujúce budovy a ďalšie možnosti.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Myslím, že neexistuje hráč, ktorý by sa nestretol s real-time stratégiou a tak nie je potrebné vypisovať, čo všetko to obnáša. Hrá sa to presne tak, ako desiatky iných RTS. Budovanie jednotiek ide ruka v ruke s ťažením surovín. Boje prebiehajú veľmi rýchlo aj na pomalšej rýchlosti, čo hru redukuje na množstevnú stratégiu typu: postav čo najviac jednotiek a vyhráš. Navyše za celú dobu hrania som neprišiel na rozumnú stratégiu, v ktorej by sa jednotky navzájom dopĺňali a tak kompenzovali svoje slabosti.

MULTIPLAYER

Multiplayer umožňuje hru 8 hráčov po internete v 8 možných scenáriach. Hra viacerých hráčov je rozhodne zábavnejšia, no online hráčov WW1 existuje naozaj pomenej.

HUDBA 4 / 10

Prvá svetová vojna bola isto tregédiou. No to isté sa dá povedať o hudbe k tejto hre. Niektoré časti znejú ako karnevalová hudba, skrátka niečo, čo rozhodne nechcete počúvať pri guľometnej paľbe.

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Zvuky dopadli o malý kúsok lepšie ako hudba, no ovácie sa nekonajú. Explózie dunia, pušky strieľajú a mínomety svištia. Dabing postáv je ale prinajmenšom uši vytáčajúci. Ak si predstavíte ako ruský herný vývojár dabuje francúzskeho vojaka, tak si utvoríte malú predstavu o hlasoch.

INTELIGENCIA & NÁROČNOSŤ 5 / 10

Hra má tendenciu sa zvrhnúť na bezhlavé vyvražďovanie bez hlavy a päty. Veľmi často sa stáva, že vaše jednotky sa rozbijú o nepriateľa, ako hŕstka nováčikov s vidlami v rukách. Nepriateľ ma množstevnú prevahu a jeho inteligencia je v optimistickom prípade priemerná.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5 / 10

Z verdiktu je jasný môj postoj k tejto hre. Ide tu o pokus ruských vývojárov, zviesť sa na vlne RTS hier, a tak si ukusnúť z trhového koláča. No možno by hra dopadla lepšie v 3D kabáte, ale takto ide len ľahko podpriemerný pokus o zaujatie hráča. Samozrejme fanúšikovia RTSiek, si môžu pridať jeden bod k záverečnému verdiktu.