Český Telecom uzavrel 21 zmlúv s alternatívnymi operátormi, ST iba jednu

16. mar 2004 o 13:23 TASR

Bratislava 16. marca (TASR) - V susednom Česku dominantný operátor Český Telecom uzavrel 21 zmlúv o prepojení, pričom v uvedenom počte nie sú zahrnuté zmluvy s mobilnými operátormi. Na Slovensku dominantný Slovak Telecom (ST) do týchto chvíľ uzavrel iba jednu zmluvu s alternatívnym operátorom. TASR o tom informoval hovorca Telekomunikačného úradu Roman Vavro.

Navyše, v Česku alternatívni operátori uzavreli vzájomne 15 zmlúv o prepojení a v tomto počte nie sú zahrnuté zmluvy s mobilnými operátormi. Na Slovensku zatiaľ TÚ neregistruje ani jednu prepojovaciu zmluvu medzi alternatívnymi operátormi. "Takéto vysoké čísla v Česku oproti Slovensku súvisia s o dva roky skorším zákonným začiatkom liberalizácie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej siete v Českej republike a v minulosti aj väčšími kompetenciami českého regulátora oproti slovenskému," uviedol Vavro. Ako však dodal, v súvislosti s posilnenými kompetenciami TÚ sa dá v relatívne krátkej budúcnosti aj v SR očakávať nárast počtu zmlúv o prepojení.

Doteraz ST uzavrel štyri zmluvy o prepojení, a to dvakrát s EuroTelom a po jednej zmluve s Orangeom a firmou ConnSpec Telekom. Spoločnosti EuroTel Bratislava a Orange Slovensko uzavreli zhodne po päť zmlúv o prepojení. Alternatívni operátori uzavreli jednu zmluvu s ST, dve s EuroTelom a tri zmluvy s Orange Slovensko.

TÚ vo svojom Vestníku aktuálne zverejnil oznámenia o prepojení telekomunikačných sieti spoločnosti Slovak Telecom a ConnSpec Telekom a firmy Orange so spoločnosťami Dial Telecom, eTel Slovensko a GlobalTel Slovakia. Úrad tiež zverejnil základné technické a ekonomické podmienky všetkých prepojení. Do jednotlivých zmlúv umožní úrad nahliadnuť každému, kto o to požiada.

V Česku je situácia so sprístupňovaním informácií uvedených v zmluvách o prepojení v Českej republike odlišná. Český telekomunikační úřad zverejňuje vo svojom Vestníku iba oznámenie o prepojení sieti, nakoľko všetky časti jednotlivých zmlúv sú označené ako predmet obchodného tajomstva.