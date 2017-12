EÚ naďalej požaduje od Microsoftu zmenu v predaji audiovizuálneho softvéru

15. mar 2004 o 18:46 TASR

Brusel 15. marca (TASR) - Štáty Európskej únie (EÚ) chcú prinútiť softvérovú spoločnosť Microsoft, aby zmenila spôsob predaja svojho audiovizuálneho softvéru ako súčasti systému Windows.

Dnešné stretnutie európskych expertov z oblasti konkurenčného boja vyústilo do jednohlasného súhlasu so spomínaným návrhom EÚ. Výsledok tohto stretnutia síce nie je záväzný, odďaľuje však možnosť dohody medzi oboma stranami. Konečné rozhodnutie by Európska komisia (EK) mala vysloviť do 9 dní.

EK od Microsoftu požaduje, aby výrobcom počítačov poskytol druhú verziu Windowsu očistenú od zabudovaného audiovizuálneho softvéru. Americká spoločnosť sa však podľa slov jej hovorcu Toma Brookesa aj po dnešnom stretnutí bude snažiť dospieť s EK k obojstrannej dohode. Microsoft pritom pripúšťa, že jeho systém Windows, ktorý beží takmer na všetkých osobných počítačoch, je dominantný.

EK stále poukazuje na to, že Microsoft zneužil svoje postavenie a ohrozil konkurencieschopnosť audiovizuálnych rivalov zabudovaním Windows Media Player do Windowsu. Komisia tiež namieta voči tomu, že Microsoft neposkytol svojim rivalom dostatok informácií, vďaka ktorým by boli viac konkurencieschopní.

Informovala o tom agentúra Reuters.