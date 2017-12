Prvé screeny Sid Meier Pirates

15. mar 2004 o 17:14 Ján Kordoš

Podľa šíriacich sa správ na vlnách internetu by sme si mali predovšetkým vychutnávať slobodu. Samotná hra síce bude rozdelená do kapitol, ale priebeh misií je otvorený a voľnosť na mape sviežim vánkom na poli hier. Každý pirát musí musí vedieť ovládať svoje plavidlo (a chlastať rum... pardón, už len um :), ale aj svoj meč. Súboje na pevnine budú mať tiež svoje čaro.

Server Gamespy nedávno uverejnil prvé obrázky z hry a my vám ich prinášame v našej galérii. Grafické spracovanie síce nevyzerá ultra realistické, je patrný nádych komixovosti, no to vôbec neovplyvňuje fyzikálny model plavby na mori. Ako to celé dopadne, nevieme, ale na konci roku by sme mali byť múdrejší.

Zdroj: www.gamespy.com