Východoeurópsky trh s mobilnými telefónmi rastie rýchlejšie ako v EÚ

15. mar 2004 o 16:24 TASR

Viedeň 15. marca (TASR) - Rast východoeurópskeho trhu mobilných telefónov je výrazne vyšší ako priemer Európskej únie, tvrdí telekomunikačný expert poradenskej firmy Arthur D. Little Karim Taga. Najrýchlejší rast zaznamenáva so 17-% Slovensko a Rumunsko, s 11 % nasleduje Maďarsko, s 8 % Poľsko a so 7 % Česko. Európske trhy rastú priemerne tempom 4,5 %.

Pretrvávajúci rozmach mobilných telefónov, podmienený silným odklonom od pevných liniek, začínajúce rozširovanie sa širokopásmového internetu, privatizácia a regulačné reformy charakterizujú telekomunikačné trhy v prístupových krajinách Európskej únie (EÚ). V krajinách strednej a východnej Európy (KSVE) sú však extrémne rozdiely v rozšírení mobilov, pevných liniek a internetu.

Najväčším telekomunikačným trhom vo východnej Európe je Poľsko. Najväčšie výdavky za telekomunikačné služby na obyvateľa však vykazuje so 465 EUR (18 827 Sk) malé Slovinsko. Na 2. mieste je s 364 EUR Maďarsko, nasleduje Česko s 305 EUR, Slovensko s 239 EUR a Poľsko s 227 EUR. Priemerné mesačné telekomunikačné výdavky na obyvateľa v EÚ predstavujú 671 EUR.

Úloha mobilného telefonovania je vo východnej Európe dokonca výraznejšia ako v EÚ, pretože mobilný trh silno rastie a v roku 2003 s obratom 12 miliárd EUR po prvýkrát prispel k celkovému východoeurópskemu telekomunikačnému obratu viac ako pevná sieť. V mnohých krajinách strednej a východnej Európy rozšírenie často nedokonalej a relatívne drahej pevnej siete stagnuje alebo klesá, napríklad v Rusku a Rumunsku, čo pomáha rozšíreniu mobilov.

Obzvlášť vysokú mobilnú penetráciu podľa firmy Arthur D.Little ku koncu roka 2003 vykazovalo s takmer 90 % Česko a Slovinsko. Rozšírenie mobilov je v týchto krajinách dokonca vyššie ako v Rakúsku, ktoré je s 86 % na špičke spomedzi štátov EÚ. Vysokú mobilnú penetráciu má aj Maďarsko so 72 %, Slovensko so 60 % a Chorvátsko s 58 %. Mobily sú menej rozšírené v Macedónsku s 25 %, Rumunsku s 28 %, Srbsku s 33 % a Bulharsku s 37 %.

Pokiaľ ide o mobily tretej generácie UMTS, východoeurópske mobilné trhy zaostávajú o 2 až 3 roky. Počet UMTS-licencií sa síce v ČR, SR, Poľsku a Slovinsku zvýšil, ale na štart týchto sietí si treba ešte počkať. Dôvodom sú hlavne ešte stále nenasýtené mobilné trhy, ako aj nižšie príjmy na obyvateľa. UMTS má však podľa experta Tagu na Východe budúcnosť.

Zaostávanie východnej Európy za EÚ sa zmenšuje aj pokiaľ ide o internet. Najväčšiu internetovú penetráciu vykazuje so 42 % Slovinsko, nasleduje Česko s 25 %. V Rakúsku je to 53 %. Medzi 11 až 18 % sa nachádzajú Chorvátsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Srbsko a Slovensko, 7 % vykazuje Macedónsko. Informovala o tom nemecká agentúra DPA.

(1 EUR = 40,488 SKK)