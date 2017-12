Komixová adventúra Martin Mystere vo vývoji

14. mar 2004 o 22:50 Juraj Chrappa

Známy profesor Eulemberg z najprestížnejšej technickej univerzity na svete, Massachussets Institute of Technology (MIT), je zavraždený a povráva sa, že niekto pracuje na revolučnom stroji schopnom zmeniť osud ľudstva. V tom sa objavuje záhadný Martin Mystere, čo však vraj nie je možné. My tu na Slovensku nevieme prečo, keďže sa k nám komix ani seriál zatiaľ nedostali, ale určite to bude niečo zaujímavé.

Hra samotná je klasická point and click adventúra, ale s plne 3D grafickým enginom. Ten by mal dokázať v reálnom čase vykreslovať scény a hráčom predviesť filmový, interaktívny svet v komixovom prevedení.

Martin Mystere vyjde v auguste 2004 z lona spoločnosti GMX Media.