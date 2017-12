Far Cry - dojmy z dema

15. mar 2004 o 0:00 Tomáš Mašek

Aj keď spočiatku 3D akcia Far Cry nevyzerala nijako zvlášť zaujímavo, dnes je už jednoznačne jednou z najočakávanejších FPS akcií tohto roka. Prispeli k tomu nielen dve oficiálne demoverzie, ktoré ukázali nesporné kvality tohto titulu, ale napríklad aj open-source spominaných demoverzii, ktoré umožnili rôznym viac či menej amatérskym vývojárom tvoriť vlastné modifikácie. Far Cry má oficiálne vo svete výjsť 26. marca a podľa môjho názoru tak týždeň, maximálne dva, na to bude dostupná aj na Slovensku. Zatiaľ sme sa museli uspokojiť s dvoma hrateľnými levelmi, ktoré asi všetkých dostatočne navnadili na plnú verziu. Dokonca by som povedal, že ukázali až priveľa a hra kvôli tomu trochu stratí na prekvapivosti. Alebo sa mýlim a autori majú pre nás ešte nejaké skryté tromfy?

Začnem tým, čo vás upúta akonáhle zhliadnete screenshoty alebo spustíte hru a to je práve grafika. Far Cry využíva vlastný Cry Engine, ktorého základným atribútom je absencia tak veľmi často používanej "hmly", ktorá zahmlievala výhľad a tým znižovala nároky na vykresľovanie prostredia, jednoducho výhľad v hrách bol obmedzený či už hardvérom alebo maximálnymi schopnosťami softvéru. Vo Far Cry je zdanlivo nekonečný, vidíte naozaj až na horizont a tým sa zvyšuje atraktivita a reálnosť prostredia. V skutočnosti je dohľad cca 2 kilometre, pri prerátaní z herných jednotiek na skutočnosť, ale ilúzia nekonečnosti je dokonalá.

Krutou daňou sú samozrejme vysoké HW nároky, kde je len ťažko určiť rozumné minimum a ešte ťažšie doporučené maximum. Ja som hral na Athlone XP 2500+, 256 MB RAM a GeForce FX 5200 a pri rozlíšení 800x600, nízkych detailoch a zapnutom antialiasingu som dosiahol priemernú frame rate okolo 25–30 FPS. Na vysokých detailoch sa síce hrať dalo, avšak s frame rate hýbajúcou sa niekde okolo 10-15 FPS, čo už je trochu málo na presné zamierenie protivníka... Možno je trochu chybou, nemožosť hrať v 16bitových farbách, napevno je totiž nastavené na 32bit, čo tiež veľmi ovplyvní plynulosť hry. Cry Engine je navyše doplnený všemožnými najnovšími technológiami ako sú a shadery a tzv. character inverse kinematics a animation blending, ktorý pomocou multiplicitných animácii zaručuje reálny prechod animácie človeka medzi jednotlivými prostrediami (stromy, voda, domy apod.). Samozrejmosťou sú aj postavy rozpohybované pomocou motion-capture.

Od grafiky je to len na skok k ďalšej neopomenuteľnej kulise, ktorou je zvuková a hudobná stránka. Hudba je tu doplnená akýmsi “dynamických systémom” (Interactive Dynamic Music System), ktorý spúšťa rôzne skladby v závislosti od hráčových činností. V praxi to vyzerá tak, že ticho prerušované len zvukmi ostrovnej džungle, môže byť striedané mohutným koncertom, v prípade, že budete spozorovaný nepriateľom alebo vystrelíte prvý náboj zo snajperky, ktorý vás prezradí. V demoverzii sa bohužiaľ kvality tohoto systému priveľmi oceniť nedali, ale spúšťaná hudba, bola na vysokej úrovni, rovnako ako aj zvuky, ktoré až príliš verne pripomínali realitu. Pre štastlivcov s 5.1 reproduktorovým systémom je dôležitý aj fakt, že hra podporuje takéto systémy a na ponúknutie priestorového efektu je korektne ozvučená.

Čo však Far Cry robí výnimočnou hrou, je jej hrateľnosť a atmosféra. Tie sú najviac ovplyvnené umelou inteligenciou, ktorá je na veľmi vysokej úrovni (viď nižšie), ale aj nezvyčajným spôsobom ukladania hry. Tá sa vám uloží len na určitých checkpointoch, miestach, ktoré nie sú nijako prehnane ďaleko, ale ani blízko od seba. Autorom sa (aspoň v demoverzii) podarilo nájsť veľmi vyvážené vzdialenosti, medzi jednotlivými úložnými bodmi, takže hráč sa nikdy nebude cítiť frustrovaný, a naopak, nebude mať ani pocit, že je neohrozený, všemohúci. Umelá inteligencia je faktor, na ktorom si autori zjavne dali záležať a vytvorili z počítačom riadených protivníkov skutočne kvalitne bojujúcich botov. Zoberme si napríklad modelovú situáciu – vy vystrelíte z väčšej vzdialenosti z odstreľovačky na protivníka na opačnom konci malého zálivu. Protivník padá s dierou v hlave na zem, ale jeho súkmeňovci sa okamžite začnú kryť, niektorí sa vydajú vás hľadať, medzitým čo iní si vás už obiehajú, aby vás nečujne mohli prekvapiť z nekrytej strany. Presne ako v realite. Radi používajú granáty, ale sú naučení od nich aj utekať. Neriadia sa vždy len heslom - najlepšia obrana je útok, často radšej ostanú schovaní v bezpečí za stromom a počíhajú si na vás. Čo k tomu dodať, AI sa tentokrát skutočne vydarila.

Demoverzia však obsahovala aj drobné chyby. Spomeňme si napríklad – keď som doplával na malý ostrov a začal z neho ostreľovať vojakov na inom ostrove, vojaci sa automaticky presunuli na pláž, kde len priblblo stáli a čakali. Niektorí vliezli okúpať sa, do vody, ale žiadny neplával za mnou. Jednoducho sa tam zasekli a už sa odtiaľ nepohli, až kým som sa bezostyšne nepostavil priamo pred nich. Verím, že je to len chyba v deme, inak by takéto nedostatky mohli negatívne ovplyvniť celkový dojem z hry.

Čo sa týka zbraní v hre obsiahnutých, v demoverziach sme sa mohli stretnúť s pomerne veľkým arzenálom, počínajúc obyčajnou mačetou, cez pištole, útočné pušky až po sniperku a rotačným guľometom končiac. Zbrane sú (veľmi precízne) vymodelované podľa reálnych predlôh, stretnete sa napríklad so známou P90, M4 Carbine, AW50 (sniperka), či nemeckou klasikou HK MP5 (v rôznych vyhotoveniach). MP5ka je s tlmičom, ktorý je využiteľný v jaskyni, kde okrem indikátora vašej "viditeľnosti" máte na obrazovke aj indikátor hluku, ktorý robíte.

Tieto indikátory naznačujú, že hra obsahuje aj tzv. stealth prvky, ktoré snáď ako prvý priniesol do herného priemyslu starý Thief. Nie sú samozrejme až tak podstatné, ale kopa akcií sa dá vyriešiť aj mierovejšou, tichou cestou. Okrem zbraní máte k dispozícii aj rôzne doplnkové vybavenie, ako je špecialný ďalekohľad s viacnásobným zoomom a so schopnosťou na ďiaľku odpočúvať protivníkov. Nájde sa tu aj nepostrádateľná baterka, mimochodom k jej spracovaniu mám malé výhrady, pretože osvieti tak maximálne vašu zbraň, ale do priestoru veľa svetla nedopadne... Samozrejmosťou bude možnosť ovládať rôzne vozidlá, v deme sme mohli vyskúšať čln s guľometom, v plnej verzii budú k dispozícii rôzne autá (hummer, buggy), či napríklad aj rogalo (pomocou voľne stiahnuteľných modifikácii sa dá rogalo a hummer vyskúšať aj v deme).

Príbeh v 3D akciách väčšinou nebýva tým najdôležitejším a podľa môjho názoru ani vo Far Cry takým nebude. Bude kulisou, aby mal hráč pocit, že jeho hranie má nejaký cieľ, ale rozhodne nebude nosným prvkom hry. Vy budete hrať za postavu námorného kapitána Jacka Carvera, ktorý sa nedávno rozhodol otvoriť business s ľoďami – prevozom pasažierov. Jedného dňa si vás najala fotoreportérka Valerie Cortez, ktorá chcela odviezť na nejaký z ostrovov v Mikronézii. Po privezení na dané miesto, niekto na vašu ľoď zaútočil a vy ste museli utiecť na ostrov, kde sa bez akejkoľvek nádeje na pomoc musíte snažiť opäť získať kontakt s civilizáciou...

Čo dodať na záver? Far Cry rozhodne v sebe skrýva veľký potenciál, neoplýva síce žiadnymi závratne originálnymi nápadmi, ale kombináciou tých starších autori zrejme vytvorili jedinečný celok, ktorý sa na dlho stane hitom. Či to tak naozaj bude sa prevsedčíme už onedlho, po nástupe Far Cry na trh. Ak to neviete vydržať, môžete si hru už teraz na rôznych herných weboch predobjednať a zaistiť si tak, že ju budete mať medzi prvými.

