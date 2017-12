Počítačové hry a umenie? Prečo nie! - o neobjektívnom pohľade spoločnosti

14. mar 2004 o 11:24 Marián Kluvanec

Veľká časť obyvateľstva (nielen slovenského) stále považuje počítačové hry za čosi „neprirodzené, psychike mladého človeka škodlivé a absolútne nedidaktické“. Nehovoriac o „nulovej umeleckej hodnote“ tohto žánru zábavného priemyslu. Niečo také ako HRA predsa nemôže obsahovať umelecké prvky! Veď sa tam strieľa a umiera! Také zobrazovanie reality nijak nespadá pod krídla honosného celku, ktorým umenie rozhodne je!

Najprv sa na vec pozrime z všeobecného hľadiska. Ako chápe umenie estetika? Medzi dnes jestvujúce (a zároveň masovo najpopulárnejšie) umelecké druhy patria tzv. syntetické umenia, ktoré v sebe spájajú zložku zvukovú, obrazovú a textovú. Sú to FILM, TELEVÍZIA a DIVADLO. Tu pozorujeme prvý spoločný menovateľ medzi uznávanými umeleckými druhmi a zaznávaným žánrom počítačovej hry - multimediálnosť. Na sprostredkovaný obsah sa pozeráme, počujeme ho a môžeme ho aj čítať. Navyše televízne vysielanie a divadelné predstavenie môžu byť relatívne interaktívne - a ako vieme, v tom spočíva jeden z hlavných kladov počítačových hier - v možnosti priameho zásahu do diania. Spomenuté dramatické umenia majú však ešte jeden významný spoločný element, ktorým je ich charakter, t. j. charakter SHOW. Snažia sa totiž upútať za každú cenu, ukázať sa publiku, pobaviť a samozrejme, zarábať. Lebo to je „pravá“ SHOW - holé predvádzanie sa, bez metafor, či potreby dešifrovania. Inak povedané, ide o „estetiku efektu“. Slovami R. Kováčika: „Show je dnes základnou a hybnou silou umenia“ (IN: Kolektív autorov: SHOW ako výrazový princíp, NITRA, 1997).

A teraz sa poďme pozrieť na hry. Nie sú to práve ony, ktoré sa každým vydaným titulom snažia od začiatku upútať, privolať na seba pozornosť hráčov a vylákať od nich ťažko zarobené peniažky, výmenou za niekoľko hodín zábavy? Navyše tomu predchádza (v niektorých prípadoch) masívna reklamná kampaň, porovnateľná s mediálnym ošiaľom pred uvedením filmov Pán prsteňov, či Matrix do kín. Paralela medzi „životom“ počítačových hier s filmovým umením je takto zjavná od narodenia po poslednú negatívnu kritiku. Lebo tak končia produkty oboch oblastí - recenziou a kritikou finálneho diela, od ktorých kvázi závisí aj jeho zabudnutie, resp. zápis do virtuálnych análov klasiky.

Pri hľadaní spoločných princípov etablovaných umeleckých žánrov a počítačových hier narazíme na ďalšie, do očí bijúce fakty: vyobrazenie, hudba a príbeh (ktorý majú dokonca aj fotografie) sú bezprostredné zložky tvoriace celkovú hodnotu diela. Nie je dnes výnimkou, že na tvorbe hier sa zúčastňujú špičkoví scenáristi, hudobníci, herci, športovci, ale napr. aj maliari a výtvarníci. Keď sa povie „počítačový grafik“, nezasvätená väčšina si hneď vybaví zaškatuľkovanú predstavu čudáka nevychádzajúceho z domu, keď práve nemusí. Niektorí ľudia akoby nechceli za žiadnu cenu prijať inú pravdu, ako je tá ich. Tú starú dobrú pravdu strednej a staršej generácie o strate času hraním „blbostí“.

Ale aby som neodbáčal. To, že v hrách často nájdeme reprodukcie známych svetových umeleckých veľdiel z oblasti architektúry, maliarstva a hudby, je pre ich neprajníkov zanedbateľná náhoda a zhoda okolností. Prečo je však priznanie štatútu umeleckého žánru počítačovej hre neželané? Čo strašného by sa stalo v merítku svetového, alebo aj lokálneho diania? Tento stav je podľa všetkého nevyhnutnou súčasťou doby, v ktorej žijeme. Každá epocha v dejinách ľudstva mala svoje „poklesnuté“ žánre, ku ktorým sa vrchnosť stavala s odmietavým, či ponižujúcim postojom. V literárnej tvorbe tak raz bola na výslní epika, inokedy lyrika, či dráma. Prosto, vždy sa muselo nájsť „niečo“, čo vplyvná časť verejnosti zaradila „dolu“.

Nuž a v 21. storočí sa táto „pocta“ dostala mladému žánru počítačovej hry.