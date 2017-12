Nintendo DS sa nebude volať Nitro a bude obsahovať Wi-Fi

14. mar 2004 o 2:37 Juraj Chrappa

Ďalšie zaujímavé, aj keď neoficiálne a pravdepodobne omylom uniknuté informácie, sa objavili o technickej špecifikácii hernej konzoly. Podľa nej by DSko malo obsahovať dva procesory - ARM-9 CPU (67 MHz) a ARM-7 CPU (33 MHz), 4 MB RAM (verzia pre vývojárov raz toľko) s dodatočnou pamäťou cache a zdieľanou RAM pre pre procesory. Navyše by konzola obsahovala 656 Kb video RAM. Systém bude okrem 2D schopný aj 3D grafiky vykreslujúcej až 120 000 polygónov za sekundu alebo 30 000 pixelov za sekundu. Ozajstným prekvapením je zahrnutie bezdrôtovej 802.11 sieťovej technológie, ktorá by hráčom umožnila spojiť sa až 50 či 100 metrovú vzdialenosť. Jeden zo vstupných ovládačov má byť dotykový panel, viac informácii o ňom však nie je známych.

Pravdivosť týchto údajov však treba brať s rezervou a na oficiálnu technickú špecifikáciu si ešte počkať pár mesiacov, do májovej E3.

Zdroj: www.gamespot.com, www.gamesindustry.biz