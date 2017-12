BloodRayne 2 – krásna poloupírka opäť cerí zúbky

Krásna poloupírka BloodRayne si v rovnomennej hre pred časom získala priazeň a miesto v srdci vyše pol milióna hráčov. Tí teraz nedočkavo vyzerajú druhé pokračovanie, ktoré by malo priniesť nový príbeh, mnohé herné vylepšenia, grafické spracovanie a samoz

13. mar 2004 o 20:38 Juraj Chrappa

rejme poriadne krvavú akciu.

Keď sme sa naposledy s BloodRayne stretli, písal sa rok 1935, a mala plné ruky práce so skupinou náckou túžiacich po ovládnutí sveta. Jej otec Kagan bol zabitý ku koncu vojny, pričom naša nebezpečná krásavica si myslí, že to bola ona sama, kto otca zabil. Napriek tomu, že je to klam, strávi nasledujúcich 60 rokov stopovaním a likvidovaním Kaganových potomkov, fakticky jej súrodencov. Tí totiž vytvorili Kaganov kult, ktorého cieľom je začať novú éru nadvlády upírov a z ľudí spraviť nemé stádo teplej stravy. Raynini bratia a sestričky vytvorili totiž špeciálnu substanciu „Plášť“, vďaka ktorej sú slnečné lúče pre upírov neškodné. Na druhej strane Plášť ničí všetko okolo a je len otázkou času, kedy by Kaganov kult ovládol svet – ak by sa do hry nezamiešala BloodRayne.

Príbeh by sme mali za sebou v celku podrobne, pozrime sa teraz na herné lokácie a nepriateľov. Väčšina priestorov sú rôzne urbanistické miesta, ktorých súčasnosť ponúka nespočetne veľa. To že budú hrozivé a nechutné snáď nemusím pripomínať, táto sa hra štylizuje do thrilleru až hororu. Vždy však budú spracované tak, aby ste mohli využívať nové BloodRaynine pohyby, napríklad railsliding – čo by sme mohli voľne preložiť ako šmýkanie zábradlí (skejťáci určite vedia o čom;). Čo sa týka nepriateľov, tých vyzerá byť požehnane. Od Rayniných súrodencov - finálových bossov, cez ich posluhovačov a nízko postavených upírov, až k už spomínanému stádu pešiakov, slúžiacich na kŕmenie a dobíjanie zbraní. Za zmienku stojí bossica Ferril, ktorej nahú modrú pokožku zakrývajú iba plávajúce tetovania. (Vidieť ju môžete aj na okolitých screenshotoch alebo v tomto trailery predstavujúcom ukážky z CGI sekvencií.)

Keď už hovoríme o zbraniach, aj tu oproti prvému dielu nájdeme podstatné zmeny. Zbrane nedobíjate pomocou klasického zbierania munície, ale dávkami čerstvej krvi. Treba si však dať pozor – keď sa vám minie zásoba krvi v pištoliach – začne streľba odoberať krv Rayne a tým pádom aj zdravie. Zaujímavý nápad, ktorý odbúrava nudné naháňanie streliva a pridáva do hry príjemný strategický prvok. Novým prvkom je tiež postupný "upgrade" základných zbraní, ktorých je v hre šesť. Zatiaľ vývojári pridali iba jeden stupeň vylepšenia zbraní, ale ak bude čas, pridajú aj ďalšie.

Najvýraznejšie má byť v dvojke prepracovaný bojový systém s vyše 30tkou plne ovládateľných kombo úderov, novými smrtiacimi pohybmi a nepriateľskými fatalitami známymi skôr z bojoviek (Mortal Kombat, anybody?). V jednotke sa kombá spúšťali automaticky a tak trochu náhodne. Teraz ich máte plne pod kontrolou a je ich obrovské množstvo: nízky, stredný, vysoký útok, únikové kombo prechádzajúce do útoku, špeciálne kombá, kombá s nohami a mnoho ďalších. Jeden z nových bojových pohybov – railsliding – som už spomínal vyššie, je dobrý na efektné presúvanie sa po hernom svete a súčasné zasadzovanie úderov nepriateľom. Druhou perličkou je smrteľná akrobacia na rôznych tyčiach, lampách, hromozvodoch, na ktoré sa môžete vyšvihnúť či zavesiť za nohy dolu hlavou, a pritom likvidovať nepriateľov. Viem si predstaviť, že to bude vyzerať skutočne parádne. Najmä po tom, čo som videl posledného Princa z Perzie – tiež mal fantastickú akrobaciu, ale nikdy do nej nezapojil samotný boj!

Nakoniec nás čaká už iba vylepšený grafický „Infernal“ engine, v ktorom má Rayne až 5000 polygónov a nové motion-capture pohyby na dokonalú animáciu postáv. Realistickejšie by malo vyzerať aj trieštenie skla a ďalších materiálov, plus nová fyzika pre herné postavy. Tieto vylepšenia však nie sú dobré len pre potešenie hráčovho zmlsaného oka, ale slúžia aj na postup v hre, keď musíte napríklad rozbiť alebo zničiť nejakú vec, aby ste mohli napredovať ďalej.

BloodRayne 2 sa na nás chystá v októbri 2004 súčasne na PC, PS2 a Xbox. Predtým sa môžeme tešiť na E3, kde by chceli vývojári predviesť svoj najnovší výtvor v plnej paráde.

Zdroj: www.homelanfed.com, www.xboxworld.nl