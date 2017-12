Bude cestovný ruch aj pre slovenský e-commerce požehnaním?

Predaj produktov cestovného ruchu (tzv. eTravel) patrí v celosvetovom meradle k najdynamickejším segmentom internetového predaja. V Spojených štátoch aj v Európe v posledných rokoch stále rastie objem tržieb za služby eTravel – predaj leteniek či cestovný

13. okt 2001 o 0:01

ch lístkov, zájazdov či rezervácie ubytovania - medziročne rádovo o desiatky percent a celkové príjmy by mali podľa PhocusWright tento rok dosiahnuť 20 miliárd dolárov.

Internetový predajcovia totiž dokážu zákazníkov o týchto službách informovať rovnako dobre, ako ich kolegovia v „kamenných obchodoch“, navyše k tomu však dokážu pridať rýchle vyhľadávanie a pohodlný nákup.

Ako vyplýva z augustového prieskumu agentúry Taylor Nelson Sofres „Internet a cestovanie“, slovenskí internetoví zákazníci by mohli tieto celosvetové trendy nasledovať. Podľa prieskumu medzi výberovou vzorkou 1470 respondentov sú najvyhľadávanejšou položkou z oblasti cestovného ruchu na internete sú zatiaľ cestovné poriadky a mapy - väčšina užívateľov ich vyhľadáva aspoň raz za mesiac. Služby cestovného ruchu sú vyhľadávané najmä pri domácich aj zahraničných dovolenkových pobytoch, podstatne menej pri služobných cestách. Na rozdiel od vyspelých trhov, kde sa informácie a služby eTravel koncentrujú do vertikálnych portálov, u nás takéto stránky nie sú príliš známe. Najznámejším slovenským špecializovaným cestovným portálom je www.skrz.sk, väčšina respondentov však pri hľadaní informácií využíva vyhľadávacie služby najznámejších portálov.

Podobná je aj situácia s virtuálnymi agentmi či stránkami ponúkajúcimi produkty cestovného ruchu viacerých dodávateľov (napr. Travel.Zoznam.Sk, Tours.Sk), ktoré nie sú známe viac ako polovici respondentov. O konzervatívnosti zákazníkov svedčí aj fakt, že ako zdroj informácií významne uprednostňujú stránky vlastných poskytovateľov služby pred agentami. Relatívne veľký počet pripomienok bol zameraný na existujúce prezentácie subjektov cestovného ruchu, ktoré boli hodnotené ako nedostačujúce.

Napriek horeuvedeným faktom relatívne mnoho respondentov služby eTravel aktívne využíva. Približne každý tretí respondent uviedol, že si už v minulosti kúpil alebo rezervoval niektorý z produktov cestovného ruchu prostredníctvom internetu. Rebríček vedie ubytovanie, s odstupom nasledujú klasické zájazdy a zájazd typu last minute.

Najčastejšie sa nakupuje na slovenských www stránkach a čo je tiež dôležité, pri rezervácii alebo kúpe produktov cestovného ruchu prostredníctvom internetu sa respondenti nestretli s vážnymi problémami a väčšina z nich bola s takouto formou kúpy spokojná.

