Orange zdraží SMS správy do zahraničia a zruší súčasné výhody

11. mar 2004 o 16:39 Marián Pavel - SME

Orange od 30. apríla zdraží odoslané SMS správy do zahraničia aj pre majiteľov paušálnych programov. Cena narastie na 3,90 Sk bez DPH (4,64 Sk s DPH). Informáciu, ktorú dnes priniesol server Mobilmania.sk nám potvrdil hovorca Orange Peter Tóth.

Orange zároveň zruší od 30. apríla výhody, ktoré môžu majitelia paušálov v súčasnosti využívať: všetky SMS odoslané do zahraničia budú účtované nad rámec akéhokoľvek predplateného balíka a budú účtované novým tarifom. Orange zároveň zruší možnosť odoslať SMS do zahraničia v rámci služby Môj asistent (momentálne možno odoslať neobmedzene až 50 dlhých SMS správ zložených zo štyroch).

Nová podoba i štruktúra služieb Orange sa po úpravách dostane na približne rovnakú úroveň ako po novoročnom zdražení ponúka konkurenčný EuroTel.

Orange zdražil 4. februára správy odoslané do zahraničia aj pre majiteľov predplatených kariet Prima. Momentálne platia za odoslanú správu na zahraničné účastnícke číslo 4,90 Sk s DPH.

Dôvod výrazného zdraženia a znevýhodnenia súčasných služieb odôvodnil Peter Tóth nárastom prepojovacích poplatkov zahraničných mobilných operátorov.

V súvislosti so zdražovaním SMS do zahraničia v Orange sme požiadali o vyjadrenie aj EuroTel. Podľa informácií Juraja Drobu, riaditeľa divízie vonkajších vzťahov spoločnosť zdražovanie SMS do zahraničia v blízkej budúcnosti nechystá.