V USA sa začína pomocou nového zákona boj proti spamerom

11. mar 2004 o 12:41 TASR

New York 11. marca (TASR) - Štyri najväčšie internetové spoločnosti v USA podali žalobu na stovky počítačových užívateľov kvôli zasielaniu nevyžiadaných, tzv. junk e-mailov.

Týmto tak prakticky vchádza do platnosti nový americký "antispamový" zákon, ktorý sa do americkej legislatívy dostal k 1. januáru 2004. Do praxe ho teraz súdnym konaním uvádzajú spoločnosti America Online (AOL), Microsoft, Earthlink a Yahoo.

Napriek niekoľkým súdnym konaniam počas predchádzajúcich rokov objem junk e-mailov stále stúpa. Experti odhadujú ich objem na 65 % zo všetkých emailov, ktoré "lietajú" po internete. Štyri spomínané firmy preto v súčasnosti pracujú na efektívnom spôsobe vystopovania "internetových škodcov". Analytici nový zákon pochvaľujú a vidia v ňom koniec spamov. Kritici nového zákona však nepredpokladajú, že tento legislatívny krok pomôže situáciu výraznejšie zmeniť.

Z obžalovaných bolo menom identifikovaných len 6 ľudí, ostatných súd eviduje pod rôznymi internetovými adresami a stránkami.

