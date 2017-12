Pozadie hormonálneho výbuchu

Päťminútový rozhovor s peknou ženou môže mužom zvýšiť úroveň testosterónu až o 30 percent. Zistil to James Roney z Chicagskej univerzity. Je to zvláštne, ale tento viac-menej predpokladaný údaj až do vlaňajšieho novembra nik nezmeral. Rovnako zaujímavé je, ako Roney k percentám testosterónu u dobrovoľníkov dospel. Mužom vo veku 18-36 rokov povedal, že im urobí chemický rozbor slín, za čo im zaplatil desať dolárov. Zatiaľ čo muži poslušne čakali v laboratóriu, objavili sa tam mladé asistentky, a dali sa s nimi do reči. Zvyčajné úlohy sa na chvíľu vymenili, z lovcov sa stal úlovok. Malo to okamžitý efekt v podobe zvýšenia hladiny testosterónu; bol o to dramatickejší, čím viac sa mužom dievča v bielom plášti páčilo. Takýto hormonálny výbuch má evolučné pozadie. V živočíšnej ríši zvýšená hladina testosterónu pripravuje samcov najmä na boj s iným predstaviteľom silného pohlavia. Tento mechanizmus má teda svoje miesto aj v ríši ľudí. Testosterón zvyšuje sebavedomie mužov, ich vytrvalosť a umožňuje im pri dobýjaní ženy podať najlepší duševný výkon, akého sú v tom okamihu schopní. Že sa pri tom snažia ukázať lepší, ako v skutočnosti sú, ani netreba zdôrazňovať. Skrátka testosterón mužským lovcom umožňuje správať sa uvoľnene a súčasne natoľko razantne, aby získali sympatie obete. Zdá sa byť preto logické, že mužom, ktorí si nechali nasadiť obrúčku, sa znižuje hladina testosteronu rýchlejšie ako slobodným. Už nepotrebujú byť stále v strehu, ak sa zjaví vhodný objekt na dlhodobé partnerstvo. Alebo je to tak, že v pokojnom manželskom prístave zakotvia skôr muži, ktorých zásoby hormónu lásky sa už vyčerpali? To však musia vedci ešte zistiť. (ač)