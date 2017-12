kill.switch - Rambo opäť v nasadení!

10. mar 2004 o 20:15 Milo Gracík

Nastal čas oprášiť maskáče, vyčistiť zbrane a vyraziť do akcie. Nová generácia vojenských akčných hier s taktickými prvkami prichádza. kill.switch, to je akčná pecka od NAMCO nielen pre zarytých militaristov. V podstate je to klasická arkádová strieľačka s izometrickým pohľadom tretej osoby, no obohatená o množstvo viac i menej originálnych herných prvkov, ktoré ju vyzdvihujú spomedzi šedi ostatných arkádových akcií.

Pripravte sa na hru, ktorá je označovaná za Metal Gear Solid, no bez zdĺhavého plíženia a množstva vyrušujúcich filmových strihov. Originálny herný systém, kombinuje efektívne využívanie krytov, kryciu streľbu a streľbu naslepo. Už žiadne zbytočné vystavovanie sa paľbe nepriateľa, teraz stačí skočiť do krytu, vystrčiť samopal a pokropiť blížiacich sa tangov dávkou žhavého olova. Na papieri to možno znie sucho, no na živo je to proste paráda. V hre preberiete ovládanie nad jedným z množstva vojenských supermanov (aj keď muži v zelenom o nich s láskou vravia Rambovia), vycvičeným profesionálom špecializujúcim sa na likvidačné operácie v štýle "instantné jednočlenné komando". Výnimočná inteligencia protivníka (ako obvykle;) mu vraj umožňuje účinne využívať kooperatívnu taktiku vlčej svorky. Teda, pri hone na vašu maličkosť si nebudú prekážať, ale naopak si účinne pomáhať a koordinovane postupovať.

Na pozadí komorného príbehu jedného obyčajného vojaka s neobyčajným výcvikom sa zúčastníte bojových operácií v 18 špecifických úrovniach odohrávajúcich sa v najnebezpečnejších bojových zónach našej planéty, od Severnej Kórei, cez Stredný východ až po Kaspické more. Čo by to bolo za strieľačku bez zbraní, všakže. Na svoje si prídu milovníci reálnych zbraní súčasnosti, od obligátneho Kalašnikova (AK-47/74), cez H&K MP5, M4 až po špeciálnu odstreľovačku MCRT 3000 (Kvíz: kto nám prezradí, čože je to za zbraň?). Aj keď to podľa prvých dojmov z hrania nezvyzerá na revolúciu (a nežnú už vôbec:), originálny herný koncept naznačuje, že nepôjde len o hocijakú tuctovú záležitosť. Rozhodne je to hra, pri ktorej si môžeme spríjemniť čakanie na Metal Gear Solid 3.

Za pozornosť určite stojí i fakt, že k hre je pribalený hrateľný demo disk SOCOM II a preview trailer Syphon Filter: Omega Strain. To samozrejme iba pre PlayStation 2, vďaka SCEE. No ani majitelia konkurencie nemusia smútiť, hra je v súčasnosti dostupná tiež na Xbox a spoločnosť Bitmap Brothers už pracuje na PC verzii, ktorá by mala vyjsť už na jar.

Poznámka: Screenshoty pochádzajú z PS2 verzie.