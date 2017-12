Rozhovor so šéfredaktorom SCORE Mikolášom Tučkom

11. mar 2004 o 0:00 Ján Kordoš

Robiť rozhovory s ľuďmi z hernej branže je niekedy dosť náročné. Už len preto, že sa nedokážu tak úplne uvoľniť a rozhovor potom pôsobí kŕčovito. Mikoláš Tuček, šéfredaktor českého herného časopisu Score, s tým problémy vôbec nemal. Dá sa povedať, že patrí medzi pohodových ľudí, ktorý si z ničoho nerobia ťažkú hlavu. Náš rozhovor sa niesol v podobnom duchu.

Ako sa máš? Respektíve vyrušili sme ťa pri nejakej dôležitej práci?

Vrátil jsem se s holkou z kina, „uložil ji“ a vyřizuji resty. Vyřizování restů rozhodně je důležitá práce, škoda že povětšinou nudná, tak doufám že otázky budou stát za to.

Nedávno sa skončil rok, preto skús klasicky zbilancovať, čo ti minulý rok priniesol, čo vzal a čo očakávaš od tohto nového?

Nesnáším rekapitulování, mnohem raději se dívám dopředu.

Aká hra ťa naposledy zaujala, hoci si ju nemusel recenzovať a zahral si si ju z „hráčskej“ povinnosti?

Těch je opravdu hodně. Samozřejmě Championship Manager, který už recenzovat nechci, ale pravidelně ho znovu zapínám. Obvykle po shlédnutí sestřihů z Ligy Mistrů, kdy chci některé hráče přímo „ozkoušet“. Zrovna dneska jsem si zajel pár questů v The Simpsons: Hit & Run – docela pohoda a pokročil o fous v Deus Ex: IW. Včera pak Europa 1400 The Guild Gold, což považuji za jednu z nejinteligentnějších a nejzábavnějších her všech dob, ale to si trochu dělám reklamu na jedno z dalších čísel, kde bychom ji rádi uveřejnili.

Na čo si nájdeš pri práci vždy čas? Ako relaxuješ?

Fotbal, kamarádi(-ky), hospody, kluby, ale i divadla, koncerty no a jednou za půl roku jdu i na výstavu. Zatím nejsem ve věku, kdy by ideální páteční podvečer byl na verandě s kvalitní knihou. Chvílemi si říkám bohužel. Specielně v neděli ráno, kdy je mi obvykle na umření.

Aké sú vaše ohlasy na nový dizajn?

Jsem až šokovaný – cca z 80% pozitivní. Opravdu mě to zaskočilo.

Neskrsol vám nápad obmedziť vydávanie plnej hry? Respektíve pohrávali ste sa už v Score s touto myšlienkou? Množstvo hráčov si totiž kupuje časopis len kvôli plnej hre.

Museli bychom do toho jít všichni. V tu chvíli by se samozřejmě mohl objevit někdo úplně jiný, kdo by žádné gentlemanské dohody uzavřené neměl, a pak by mohli být problémy.

Dříve jsem se modlil, aby to tak bylo, ale teď máme „nakoupené“ hry na Q2 2004 a můžeme se vesele věnovat časáku a přílohám.

Čim plánujete najbližšie prekvapiť svojich čitateľov? Počet strán, dve Dvd?

Znáš to o těch překvapeních....

Nedávno bolo odovzdávanie Oscarov a nedostavili ste sa tam? Veď Volejte šéfredaktorovi by získalo kopec ocenení.

Já to taky nechápu! Oceňuji práci Petra Vachlera, ale myslím, že tentokrát se Česká filmová akademie v nominaci hrubě sekla. Vlastně proč ne rovnou za anglicky mluvící projekt? Ve VŠ3 se podle mě několikrát FUCK objevilo! Na druhou stranu Pán Prstenů je fakt skvělej. Když si vzpomenu, jak jsem ve dvanácti letech snil, jak by mohl vypadat film... Peter Jackson to zvládl snad ještě lépe, i když Toma Bombadila mu samozřejmě nikdy neodpustím!

Dlho sa neobjavili čísla vašeho nákladu… už ste porazili v predajnosti Level? Ako to vlastne dnes s vašou predajnosťou vyzerá?

Jsme v pohodě na druhém místě. Zdatně bojujeme ve verzích s CD a DVD, ale díky miniLevelu v celkovém prodeji zaostáváme.

Čo by chcel vydavateľ na vás (ako redakcii) zmeniť, no stále sa mu to nedarí?

Snad ten bordel v redakci, ale podle mě už rezignoval.

Bavia ťa ešte večné obviňovania starších čitateľov Score, ktorí neustále kritizujú „novú“ (vašu) redakciu z úplnej devalvácie Score a neustále len vynášajú do nebies bývalých redaktorov?

Abych řekl pravdu, tak mě to obviňování nikdy moc nebavilo. Rozhodně už mě nebaví na to odpovídat. Brzy tomu bude pět let, co je ve Score náš tým, brzy budu nejdéle sloužící šéfredaktor, což snad hovoří za vše.

Chystáte niečo špeciálne do aprílového čísla?

Chystáme! Až se bojím, jestli to nebude pro některé čtenáře moc velký šok!

Stále sa sťažujete na uzávierku, ale čo majú hovoriť chudáčikovia z webových magazínov, ktorí majú uzávierku stále? Skús opísať stresy v redakcii pár dní pred záverečnou uzávierkou.

Po 120ce už je to všechno jedno, ale musím přiznat, že před ní jsem byl nervózní prakticky 6 neděl, co jsme na ni měli (a tak trochu už od čísla 100). Všude kolem jsem slyšel/četl samé šílené a a většinou nesplnitelné očekávání. Do toho navíc nový design. Naštěstí jsme to všechno zvládli, za což si všichni členové týmu zaslouží velkou pochvalu. (A snad i prémie, jestli nějaké vydyndám). Teď už nás jen tak něco nerozhází a spát pár hodin denně se jeden týden dá v pohodě zvládnout.

Čítaš niektoré herné weby? V čom vidíš ich výhodu (všeobecne, nemenovať) a v čom slabiny oproti klasickým papierovým časopisom?

Čtu spoustu webů. Výhodou je jednoznačně rychlost informací, což se ovšem v nerozumných rukách může stát i nevýhodou. Uspěchané články či přepsaná tisková prohlášení poznám na sto honů. Naštěstí je takových pomálu. A nevýhody? Zaprvé častorkát v rozpočtu, což umožňuje najímat lepší lidi a vymýšlet pro čtenáře speciální věci. A co si budeme nalhávat, na záchodě nebo v tramvaji si moc nepočtete. Ale celkově mají českosloenské weby v rámci možností vynikající úroveň.

Čo ty a Slovensko?

No vidíš, ani jsem slovenštinu nevnímal. Jojo, je to také krásný jazyk (kór z úst slovenských děvčat). Škoda, že mu mladší už nebudou tak dobře rozumět.

Slovensko jsem vždy miloval a strašně se těšil až pojedu o prázdninách za prababičkou do Rákošské Bani (někde mezi Jelšavou a Rožňavou). Sice jsem tam ještě před revolucí dostal kamenem do hlavy, že jsem „Čechúr mechúr“, ale tak to mezi klukama chodí. Držím palce vašemu premiérovi (a ne proto, že je Mikuláš). Během několika let udělal z v očích západu naprosto odepsané země respektovanou součást Evropy! Na to byste nikdy neměli zapomínat!!! Současné problémy pevně doufám zvládnete, ale v podstatě se to dalo čekat a brada by mi rozhodně překapením nespadla, kdyby se něco podobného stalo i u nás, i když má rómská menšina v ČR nižší procentuální zastoupení. Je to škoda, že jsou ze všech podařených reforem vidět jen nepokoje, v mnoha směrech by se měla česká vláda čemu přiučit.

Podle mých informací byla však sociální reforma skutečně necitlivá. Můžeme si (jako gádžové) o otřepaném „Nechci dávky, chci pracovat“ myslet své, ale pravda je jedna: Drtivá většina českých i slovenských romů tu šanci skutečně nikdy nedostala a pokud se nezmění nejen pravidla hry, ale i místy až nechutná diskriminace, tak možná ani nedostane. Neříkám, že mám v kapse know-how, ale v tomto směru můžeme začít každý u sebe. Třeba jen pohledem na svého spolužáka. A to vůbec není málo!

Ďakujeme za poskytnutie tohto rozhovoru, teraz máš možnosť pozdraviť koho len chceš, takže ti dávam záverečné slovo.

Každopádně zdravím všechny čtenáře www.hry.sme.sk a samozřejmě Score readers SK. Pevně věřím, že když jsme stáhli cenu na nejnižší možnou mez, budete si pro něj chodit do trafiky s ještě větší radostí, popřípadě využijete předplatného konečně už i s našimi bonusy. Díky a někdy zase nashle.

Ďakujeme za poskytnutie fotky na titulku serveru Doupe.

Za HRY.SME.sk sa pýtal