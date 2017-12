Delta Force BHD: Team Sabre - špeciálne jednotky opäť zasahujú

Už je to zhruba rok, čo sa na trhu objavil ďalší diel úspešnej vojenskej série od Novalogic – Delta Force. S novým 3D enginom si priniesol aj prehnané hardvérové nároky, ktoré mnohých hráčov odradili. Rieši tieto problémy datadisk Team Sabre a aké novinky

10. mar 2004 o 18:29 Tomáš Mašek

Už je to zhruba rok, čo sa na trhu objavil ďalší diel úspešnej vojenskej série od Novalogic – Delta Force, ktorý priniesol okrem malých zmien v štýle hry aj kompletne prerobený 3D engine. Ten bol možno aj trochu kameňom úrazu hry, pretože bol na tú dobu prehnane hardwarovo náročný.

"Dej" pôvodného Black Hawk Down sa odohrával v roku 1993, popisoval konflikt v Somálsku – bojovalo sa teda prevažne na púšti, čo nie je zrovna najatraktívnejšie prostredie a pravdu povediac, ani samotný somálsky konflikt, nebol nijako výnimočný... Pre tých čo nevedia – v Delta Force figurujete ako príslušník rôznych špeciálnych jednotiek, ako sú SAS alebo SEALS a podobne. V datadisku Team Sabre autori vsadili na atraktivitu prostredia a ponúkli hráčom dve nové kampane, ktoré dĺžkou síce pôvodnú hru nepresahujú, ale miestami, ktoré navštívite, majú rozhodne navrch. Prvá kampaň sa odohráva v kolumbijskej džungli (Kolumbia bude herných dizajnérov priťahovať asi navždy) a v druhej si budete môcť prezrieť ázijskú krajinu – Irán. Obidve prostredia sa mi zdali byť rozmanitejšie, pestrejšie a rozsiahlejšie ako v pôvodnej hre. Čo sa príbehu týka, tak žiadny ucelený dej som nenašiel, čo však u hier tohoto typu ani nebýva zvykom. V Kolumbii (ako vždy) bojujete proti po zuby ozbrojenej narkomafii, likvidujete im rádiostanice, sabotujete letiská, či zabraňujete odosielať nové zásielky drog. Dočkáte sa tiež zbesilej jazdy po rieke v útrobách džungle, kde máte za úlohu okrem iného prebojovať sa k podzemného bunkru a ukradnúť z neho akési dokumenty.

Misie v Iráne začínajú efektným výsadkom z vrtuľníka priamo do mora a následnou prestrelkou, počas ktorej vy budete v pozícii strelca na bojovom člne. Iránske misie pojednávajú, ako inak, o rope, ktorá bude v Ázii asi navždy stredobodom záujmu. Po infiltrácii a obsadení medzinárodného letiska na ostrove Kharq vás budú čakať rôzne úlohy s účelom odstrániť povstalcov, ktorí obsadzujú ropné vrty, zadržiavajú civilných rukojemníkov a vôbec, snažia sa prebrať moc v krajine (podľa hesla ropa = moc).

Misie sú vcelku rozmanité, spočiatku vyzerajú jednoducho a nezaujímavo, avšak po chvíľke sa vám začnú na pôvodnú úlohu (linérane) nabaľovať ďalšie "sub-úlohy", ktoré je pre úspešné ukončenie misie samozrejme tiež nutné splniť. Takto sa zdanlivo rýchlo splniteľná misia môže podstatne predĺžiť a spolu s občas frustrujúcim spôsobom ukladania hry (viď nižšie) ponúka pomerne dlhý hrací čas. To však nie je nič nové, poznáme to totiž už z pôvodného Black Hawk Down, čo nám teda Team Sabre prináša nové?

Treba priznať, že okrem spomínaných dvoch kampaní toho nie je veľa. Okrem mierne vylepšenej grafiky (detailnejšie textúry) sú to hlavne zbrane. Z nich treba spomenúť najmä výbornú zbraň od firmy H&K – G36, či odstreľovačku PSG-1. Tieto zbrane sa dajú použiť aj v pôvodnej somálskej kampani, čiže hráč si môže starú kampaň prejsť s novým vybavením, čo je tiež takým malým bezvýznamným plus.

Podľa môjho názoru sú však všetky zbrane takmer rovnaké. Okrem vzhľadu sa nelíšia prakticky ničím, sú rozdelené do troch kategórii (útočné pušky, sniperky, ľahké guľomety), v ktorých sú viac-menej zbrane s úplne rovnakými vlastnosťami, ale rozdielnym výzorom. Rovnako dobre si zahráte s G36tkou ako s M16tkou, či MP5kou a prakticky vôbec žiadny rozdiel si nevšimnete, okrem takých kozmetických detailov, ako je použitie klasických mieridiel alebo kolimátorov na zbraniach (v konečnom dôsledku, je to ale takisto úplne jedno). Odstreľovačky (napr PSG-1) ponúkajú 3 stupne zoomu zameriavača, čo využijete napríklad v misiach v kolumbijských dedinách, kde vám diaľkový prieskum a likvidácia narkomafiánov podstatne uľahčí život.

Vyššie popísané zbrane boli primárne, okrem nich si môžete na misiu zobrať ešte zbrane sekundárne, medzi ktoré patria rôzne druhy pištolí (Colt, Beretta a pod.), ale aj pumpovacia brokovnica. Práve táto zbraň sa osvedčila v kombinácii s PSG-1, zbrane sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú tak smrtiacu symbiózu.

GRAFIKA 5 / 10

Vzhľadom na veľmi rýchly vývoj technológií je to, čo bolo pred rokom hitom, dnes už zastaralé. A preto graficky Team Sabre nijako nevyniká, je totiž postavený na mierne upravenom engine svojho predchodcu, ktorý je navyše ešte aj dosť pomalý. Už pred rokom bol veľmi náročný a dalo by sa čakať, že dnes, keď už sme všetci svoj hardvér trochu vylepšili, bude hra v pohode hrateľná na bežných strojoch. No nie je to tak, aspoň mne sa hru nikdy nepodarilo rozchodiť tak, ako by som chcel. Testoval som na 2,5 Ghz Athlone s GeForceFX 128 MB a dospel som k záveru, že hrať na vyššom rozlíšení ako 800 x 600 sa nevypláca, lebo frame-rate je vtedy veľmi nízky a ťažko sa vám podarí zamieriť na nepriateľa. Po určitom čase hrania som zistil, že hra ide pomaly, keď engine musí vykreslovať (chabo otexturované) stromy v džungli a domy v dedinách. Keďže asi všetky misie v Kolumbii budete plniť raz v džungli a raz v dedinách v džungli, dá sa to považovať za veľmi nepríjemný fakt.

Grafika je naoko plne optimalizovateľná, ale z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že akékoľvek kombinácie detailov (tiene, objekty, tráva, stromy... ) zvolíte, hra ide stále približne rovnako rýchlo.

Čo však musím pochváliť je krásna textúra vody, ktorá je síce v dobách DirectX 9 už skoro normou, ale stále má dokáže očariť.

INTERFACE 6 / 10

Na užívateľskom rozhraní hry sa dá len máločo pokaziť, štandard je daný, ale Team Sabre dostáva odo mňa trochu menej bodov kvôli zopár nedostatkom. Interface je priveľmi konzolovitý, pripadal som si, ako keby som hral na PSX a nie na PC. Snažil som sa zistiť, či hra nebola prevádzaná z konzoly na PC, nič také som nezistil, ale v každom prípade je to podľa mňa chyba. Zamrzí aj absencia možnosti prístupu k hlavnému menu počas hry. Nemôžete si tak zmeniť konfiguráciu kláves, či snažiť sa zmeniť nastavenie grafiky. Je nutné hru vypnúť, spraviť nejaké tie zmeny, zasa raz prečkať dlhý loading a v hre potom zistiť, že takto nastavené ovládanie vám nevyhovuje... A môžete začať celý proces odznova.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Hrateľnosť je veľmi ovplyvnená umelou inteligenciou, ktorú popíšem nižšie, a priblblým spôsobom ukladania hry. Zabudnite na to, že si uložíte hru, kedykoľvek sa vám zachce. Na každú misiu máte k dispozícii len určitý počet uložení, ktorý sa pohybuje od tri do päť. To je veľmi málo, nakoľko misie sú dlhé, rozmanité a prostredie je často veľmi neprehľadné, takže netušíte odkiaľ na vás vystrelí nepriateľ. No a jedna dobre mierená dávka sa samozrejme rovná smrti a návratu k posledne uloženej pozícii, čiže kľudne sa môže stať, že budete nejakým úsekom misie prechádzať aj štyri–päťkrát, kým si nezapamätáte, presné pozície nepriateľov a napokon nepôjdete úplne naisto. Toto už je bohužiaľ za hranicami zábavy, je to frustrujúce a nudné. Ja som si to vyriešil po svojom, stiahol som si trainer, ktorý sprístupní nekonečné množstvo ukladacích pozícií a poviem vám, pocit z hry mi to veľmi vylepšilo. Možno aj vďaka tomu nedávam Team Sabre až tak malé hodnotenie.

Jeden fakt však u mňa zrazil sériu Black Hawk Down o stupienok nižšie. Sú to vlastne iba bezduché jatky. Žiadne taktizovanie či potreba myslenia, nič také. Stačí sledovať ukazovateľ na radare a často používať ďalekohľad či puškohľad na preskúmanie okolia. Extrémom je napríklad hneď prvá misia v Iráne, kde zabijete asi 180 nepriateľských vojakov, ktorí sa na vás hrnú v nekoordinovaných hejnách, kde stačí len držať spúšt a mať trochu šťastia. Nereálnosť hry dopĺňa aj akási malá "výdrž" vozidiel (asi tak 4-5 projektilov a vybuchnú), či napríklad aj možnosť použiť útočnú pušku ako sniperku (žiadny rozptyl guliek som si nevšimol).

Čo sa mi však páčilo, bola veľmi napätá atmosféra, ktorú dotvárali aj neutíchajúce hlásenia z vysielačky.

MULTIPLAYER 8 / 10

Black Hawk Down je obľubenou hrou aj na internete a Team Sabre v tradícii pokračuje, prináša nové mapy pre sieťovú hru. Dohromady je ich už približne 40, na tom sa už dá pekne vyhrať. Mne sa zdalo, že potenciál Delta Force: Black Hawk Down je hlavne v sieťovej hre, kde odpadávajú problémy s umelou inteligenciou a nerealita hry nie je na škodu, naopak prispieva k dynamickosti hry.

ZVUKOVÉ EFEKTY 5 / 10

Chcel som sa vyhnúť porovnávaniu s trochu starším hitom Call of Duty, čo je hra z trochu iného súdku, ale pri zvukových efektoch mi to nedalo... Call of Duty boli hrou, ktorá mala zvukové efekty na úrovni stopercentnej reality, čo sa o Team Sabre (ani o pôvodnom BHD) povedať nedá. Nie je to zlé, ale po koncerte, ktorý ponúkol CoD sa to nechytá...

HUDBA 8 / 10

Hudbu som v hre veľmi nevnímal a práve to je znak dobrej hudby. Nesmie byť otravná, či priveľmi nápadná a presne taká v Team Sabre je.

INTELIGENCIA & NÁROČNOSŤ 4 / 10

Umelá inteligencia je kameňom úrazu série Black Hawk Down. Vzhľadom na to, že kooperujete s iným členmi vašej jednotky, je to veľkým mínusom. Na nejaké spoľahnutie na vašich tímových kolegov môžete hneď zabudnúť, pripravte sa skôr na to, že s nimi budete mať len problémy. Zažil som dokonca taký extrém, že člen mojej jednotky sa "zasekol" pri debne s drogami v jednej z kolumbijských misii a ja som nemohol kvôli nemu dokončiť misiu. Na príkazy, ktoré vysielačkou môžete vydávať, nečakajte žiadne reakcie, neviem, možno autori zamýšlali túto funkciu iba pre muliplayerovú hru.

Takisto vaši nepriatelia sú len tupé postavičky, ktoré vyskakujú v presne nastavených momentoch spoza rôznych prekážok. Nejaké uhýbanie strelám, skrývanie sa, či útek pred granátmi nečakajte.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Napriek tomu, že táto recenzia vyznela trochu negatívne, Team Sabre nie je zlým datadiskom. Prináša hodiny zábavy, hlavne tej multiplayerovej. Problém bude v tom, že už starý Black Hawk Down bol zle koncipovanou hrou a to datadisk jednoducho vyriešiť nemôže... Autori jednoducho zabudli na tých, čo sú z rôznych dôvodov odkázaní na singleplayerovú hru.

P.S. Keď si stiahnete tento trainer (neobmedzený počet ukladacích pozícii), kľudne si prirátajte k celkovému hodnoteniu ešte tak 0,5 hviezdičky :)).