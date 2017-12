Hubblov teleskop odfotografoval najstaršie vesmírne galaxie

Washington 10. marca (TASR) - Hubblov vesmírny teleskop (HST) urobil zábery prvých galaxií, ktoré vznikli po tzv. veľkom tresku.

10. mar 2004 o 12:51 TASR

Americkí vedci zo Space Telescope Science Institute (STScI) v Baltimore zverejnili v utorok panoramatickú fotografiu zachytávajúcu asi 10.000 galaxií, vrátane takých, ktoré vznikli vo fáze medzi veľkým treskom a zrodom prvých hviezd pred asi 13 miliardami rokov. Expozícia záberu s názvom Hubble Ultra Deep Field (HUDF) trvala jednu milióntinu sekundy.

Niektoré z tisícov galaxií na snímke sú tak ďaleko, že ich neobjavil ani špeciálny projekt Hubble Deep Fields. Oblasť na HUDF je pri pohľade zo Zeme veľká asi ako desatina mesačného kotúča v splne.

Film v kamere ACS (Advanced Camera for Surveys) bol počas 400 obletov HST okolo Zeme opakovane osvetľovaný. Kamera tak zachytila fotóny (elementárne častice svetla), ktoré boli vyžiarené v čase, keď Zem ešte neexistovala. Fotóny dopadali na film v množstve jeden za minútu. Pre porovnanie: z blízkych galaxií prichádzajú milióny fotónov za minútu.

Táto snímka ACS sa skombinovala so záberom, ktorú urobilo zariadenie NICMOS (Near Infrared Camera and Multi-object Spectrometer). Pretože vlnová dĺžka svetla veľmi vzdialených objektov je posunutá do červenej oblasti, môže tento prístroj objaviť galaxie, ktoré vznikli 800 až 400 miliónov rokov po veľkom tresku.

Fotografia HUDF ukazuje široké spektrum galaxií rôznej veľkosti, tvaru a farby. Okrem klasických špirálovitých a eliptických galaxií vidieť aj galaxie, ktorých tvary pripomínajú špáradlo alebo jednotlivé články náramku. Tieto galaxie vznikli asi 800 miliónov rokov po veľkom tresku, keď sa tvorili štruktúry súčasného vesmíru.

Internet: http://hubble.gsfc.nasa.gov/survey/hubbledev/newscenter/newsdesk/arch ive/releases/2004/07