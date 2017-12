Päť skvelých nových technológií, ktoré nestihli zmeniť svet

10. mar 2004 o 0:00

Ak je niečoho v technologickom svete skutočne dostatok, sú to vízie produktov, ktoré navždy zmenia svet. Občas však nezaškodí pripomenúť, že myšlienky na prepojenie počítača s televíziou, zjednodušenie používateľského rozhrania počítačov či ich ovládanie perom tu už dávno boli - a zmizli rovnako rýchlo, ako sa objavili. Časopisy ExtremeTech a ZDNET nedávno priniesli zoznam desiatok technológií, ktoré mali byť obrovskými hitmi, ale nakoniec skončili ako beznádejné prepadáky. Uverejňujeme päť najzaujímavejších príbehov.

WebPC a NetPC - počítače na diéte

Okolo roku 1997 zatrúbili giganti ako Compaq, HP a Dell na nástup nového trendu: veľmi jednoduchých počítačov WebPC, ktoré väčšinou umožňovali len surfovanie na internete a mali byť veľmi lacné najmä vďaka vynechaniu možnosti ich rozširovania a prepojenia s iným hardvérom.

Čiastočne tak nadväzovali na koncepciu NetPC - "sieťového počítača" firmy Sun, podľa ktorej sa počítač zaobíde nielen bez možnosti rozširovania, ale pokojne aj bez pevného disku či procesora, ktoré nahradia centralizované zdroje pripojené sieťou.

WebPC však bolo pochované prudkým rastom dopytu po počítačoch, ktorý priniesol zlacnenie ich komponentov, a tak zníženie cenového rozdielu medzi WebPC a plnohodnotným počítačom. Navyše, zákazníci sa nedokázali zmieriť s myšlienkou, že by mal byť počítač jednoúčelovým zariadením len pre internet. Koncepciu NetPC stále udržiava pri živote Sun a takéto "bezduché" počítače používajú napríklad podniky, ktoré chcú zamestnancom umožniť pracovať len s jednou aplikáciou - z "globálneho trendu" sa však stala špecialita pre zvláštne účely.

Go - Počítač ovládaný perom

Myšlienka ovládania počítača písaním rukou namiesto na klávesnici už zlákala množstvo výrobcov. Jej prvým priekopníkom bol v roku 1992 prístroj Go. Výrobca preň vyvinul úplne nový operačný systém, ktorý mal byť nástupcom Windows. Bohužiaľ, systém mal množstvo chýb, počítače tej doby neboli dostatočne výkonné na preklad písaného slova a zariadenia boli predražené.

Tento neúspech si však úspešne zopakovali aj ďalšie firmy s podobnými produktmi - Momenta napríklad minula na vývoj svojho zariadenia 40 miliónov dolárov a AT&T sa zasa pokúšal začiatkom 90. rokov neúspešne preraziť s perom ovládaným telefónom ťažším, ako dnešné notebooky. Rovnako neúspešný bol aj Microsoft s koncepciou Pen Computing for Windows - softvérový gigant sa však nevzdáva a stále počíta s rozoznávaním písma pri tabletových počítačoch.

Kamarát Bob z Microsoftu

Najznámejšou neúspešnou koncepciou Microsoftu bol "Bob" - grafické rozhranie, ktoré malo v roku 1995 nahradiť nezáživnú pracovnú plochu Windows detsky veselou grafikou. Jeho symbolom bola žltá usmiata ikonka a prístup k jednotlivým programom umožňoval cez virtuálnu "obývačku", ktorá sa mala podobať obývačke skutočnej - nájsť v nej čokoľvek teda bolo rovnako ťažké.

Projekt sa skončil fiaskom, Bob je však dôkazom, že skutočne zlá myšlienka nikdy nezahynie: jeden z hlavných prvkov totiž dodnes prežil vo forme zrejme najmenej populárneho a používaného prvku Office - sprievodcu úlohami v tvare spinky či roztomilého psíka. Podľa niektorých však Bob napokon nebol až taký zlý produkt, keby sa ho firma nesnažila predať dospelým, ale ponúkla ho jednoducho ako počítačové rozhranie pre deti. Šéfkou projektu bola Melinda Frenchová, ktorá sa neskôr stala manželkou Billa Gatesa.

Push - Internet pre lenivých

Okolo roku 1997 vyzerala na spadnutie radikálna zmena spôsobu využívania internetu. Princíp "ťahaj", teda aktívne sťahovanie webových stránok používateľmi, malo nahradiť "tlač". Technológia od PointCastu predpokladala, že majiteľom počítačov sa budú na pracovnej ploche automaticky zobrazovať najnovšie správy podľa ich preferencií a nebudú ich už musieť sami vyhľadávať. Mnohí bili na poplach a zvestovali koniec slobodného internetu, ktorý by vďaka tejto technológii informačne ovládli veľké mediálne spoločnosti - na hľadanie alternatívych zdrojov by totiž už boli internetisti príliš leniví. Ukázalo sa však, že technológia zaujala novinárov a teoretikov oveľa viac, než bežných internetistov - tí jednoducho na prechod k novému spôsobu využitia internetu nenašli žiaden dobrý dôvod a PointCast rýchlo odišiel do histórie.

WebTV - počítač s televízorom

V roku 1996 sa začali predávať jednoduché zariadenia umožňujúce surfovať po internete po pripojení k bežnému televízoru. Zaujať mali ľudí, ktorí počítač nepotrebovali, alebo sa ho báli. Výrobcu odkúpil Microsoft a produkt si kúpilo takmer milión ľudí. Tí čoskoro zistili, že bežné televízory s nízkym rozlíšením obrazovky nie sú veľmi vhodné na prezeranie webových stránok či čítanie e-mailov, pri ktorom zväčša pozeráme na obraz zblízka. Koncepcia stále v Microsofte prežíva ako MSN TV, dlhoohlasované spojenie počítača a televízie sa však stále nekoná.

(tb)