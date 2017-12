NOVINKY V INTERNETOVÝCH OBCHODOCH

Klávesnicový "špión"

10. mar 2004 o 0:00 Milan Gigel

Na prvý pohľad nenápadné zariadenie pripomínajúce obojstranný konektor pre spájanie káblov nie je až také obyčajné. Ide o inteligentný systém, ktorý sa pripája medzi klávesnicu a počítač, aby do vstavanej pamäte ukladal všetko, čo sa na počítači napíše. Modul s názvom Key Catcher možno pripojiť k ľubovoľnej klávesnici typu PS/2, bez ohľadu na použitý operačný systém. Zber dát pracuje na pozadí bez akejkoľvek odhaliteľnosti na PC, pričom všetky stlačené klávesy zapísané v stavanej pamäti zostanú uložené i pri strate napájania.

Key Catcher je teda akýmsi bezpečnostným prvkom, ktorý umožní používateľovi zistiť, čo sa dialo na jeho počítači v čase jeho neprítomnosti. Obsah zabudovanej pamäte s kapacitou 64 - 128 kilobajtov aj celý systém chráni heslo. To stačí napísať v ľubovoľnom textovom editore (musí byť preto starostlivo zvolené, aby ho nikto nenapísal náhodne) a systém prostredníctvom virtuálneho stláčania tlačidiel klávesnice do aktívneho okna "napíše" aktuálnu ponuku menu. Prostredníctvom nej je možné meniť nastavenia zberu dát, vyhľadávať informácie, prezerať uložený obsah, vymazať pamäť alebo systém zberu jednoducho vypnúť. Pri 128-kilobajtovej verzii možno do vstavanej pamäte zachytiť až 130-tisíc stlačených tlačidiel.

Orientačná cena: 2500 Sk (v závislosti od kapacity)

www.thinkgeek.com/gadgets/electronic/5a05/

Stolové hodiny pre cibrenie mozgu

Jedinci postihnutí "digitálnym ošiaľom" neraz dokážu prekvapiť okolitý svet svojimi originálnymi myšlienkami. Takou je aj projekt LED Binary Clock, ktorý ponúka netradičné zobrazenie aktuálneho času. Zdá sa, že konštruktéri chcú nastoliť evolúciu a po ručičkových hodinkách s ciferníkom rozdeleným na 60 dielikov a digitálnych hodinách s číslami nám chcú priniesť potešenie zo zobrazovania úplne digitálneho, priamo binárne prostredníctvom systému LED-iek, miniatúrnych svetelných signálov.

Namiesto klasických čísel je každý zo šestice číselných údajov zobrazený dvoma až štyrmi LED-kami, ktoré v binárnej notácii reprezentujú požadovanú číselnú hodnotu. Pod sebou uložené LED-ky majú hodnoty 1, 2, 4 a 8, pričom úlohou majiteľa nie je nič iné, iba si v každom stĺpci hodnotu vypočítať. I keď to môže byť pri prvých pokusoch príliš zdĺhavé, mnohí vravia, že je to iba otázkou cviku, aby človek začal brať zobrazené údaje na vedomie automaticky a bez počítania. Otázne je len to, aký osoh to používateľovi dokáže priniesť. K dispozícii je variant s modrými i červenými LED-kami. Napájanie zabezpečuje externý adaptér.

Orientačná cena: od 650 Sk

www.thinkgeek.com/cubegoodies/lights/59e0/