POČÍTAČOVÉ HRY

Ako v Chicagu 1930

11. mar 2004 o 0:00

Chicago 1930 ponúka hru na mafiánov v žánri taktickej hry videnej z vtáčej perspektívy á la známy Commandos.

Autori nie sú v tomto odbore žiadnymi nováčikmi, veď majú za sebou úspešné hry Desperados alebo Robin Hood. Mohli sme teda opäť čakať dobrú zábavu. Zábavnosť hre rozhodne nechýba, prísľub "značkovej" kvality však do bodky vyplnený nebol.

Dej hry, ktorý je inak klasickým príbehom súboja mafiánskych bossov a polície, je výnimočný len možnosťou zahrať si hru za obe strany konfliktu. Z toho vyplýva aj odlišný spôsob hry, keď v koži mafiána budete bez milosti zabíjať a v úlohe policajta prídu na rad najmä zatýkanie, omračovanie a dokonca aj adventúrne vyšetrovanie. Väčšinou však nie osamote. Do partie si vezmete aj niekoľko kolegov, ktorí sa spolu s hlavným hrdinom môžu zlepšovať v niekoľkých osobných vlastnostiach ako napríklad streľba alebo liečenie zranení. Ich ovládanie vám prejde celkom rýchlo do krvi a jeho zaujímavosťou je možnosť spomaliť beh času kvôli riešeniu tých krušnejších momentov.

Veľmi rozporuplne však pôsobí umelá inteligencia. Oproti podobným hrám bol trocha zjednodušený model vzorca, čo postavy vidia, respektíve počujú. Nijako to však ich konaniu neprospelo, a tak hoci raz disponujú takmer supermanskými schopnosťami, inokedy nie sú schopní reagovať ani na podpriemernej úrovni. Nepriatelia ani spolubojovníci extra nepremýšľajú a to je naozaj sklamanie. Grafika zostala vo veľmi detailnom 2D pohľade z kamery vysoko nad hlavami postáv. Tento technologický handicap však takmer neuberá jej atraktivite, až na trocha krkolomný pohyb kamery. Zvuková stránka nemá výraznejšie slabiny, škoda len hudby, ktorá postupne upadne do sivého priemeru.

Chicago 1930 celkovo vôbec nie je zlá hra, najmä pre milovníkov zvolenej tematiky. Prítomnosť spomínaných chýb je však, vzhľadom na predošlé veľké skúsenosti autorov, ťažko pochopiteľná. MICHAL GARDIAN

www.chicago1930-game.com

Odporúčaná konfigurácia: 1 Ghz, 256 MB RAM, 16 MB graf. karta

