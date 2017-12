Únia chce vládne služby cez web

10. mar 2004 o 0:00

Občania rozšírenej Európskej únie by mali mať možnosť vybaviť si väčšinu úradných záležitostí cez internet. Jednotlivé štáty by sa preto mali pričiniť o čo najväčšiu elektronizáciu verejnej správy, zhodli sa v pondelok na rokovaní v Bruseli ministri informatiky európskej dvadsaťpäťky.

"Štát ako vzorový používateľ je zodpovedný za to, že (na internete budú dostupné) aplikácie, ako napríklad e-government, e-zdravotníctvo alebo e-learning. To znamená konkrétne aplikácie, ktoré súvisia s jeho fungovaním," povedal námestník českého ministra informatiky Michal Frankl.

Keď budú mať podľa EÚ ľudia možnosť vybaviť si svoje úradné záležitosti pohodlne od stola, budú viac motivovaní k tomu, aby si zriadili vysokorýchlostné pripojenie na internet. To je podľa únie nevyhnutné pre rast produktivity.

V Česku aj na Slovensku už od minulého roka fungujú portály verejnej správy. Občanom poskytujú aj návod, ako z úradného hľadiska postupovať v konkrétnych situáciách. Z pohľadu českého ministerstva informatiky však existuje len málo úradných záležitostí, ktoré si ľudia môžu cez internet vybaviť od začiatku do konca. "To je ešte beh na dlhú trať," povedal Frankl.

V elektronizácii verejnej správy sú podľa neho najďalej malé krajiny, ktoré nemajú problém s internetovou infraštruktúrou. Najjednoduchšie môžu úradnú agendu vybaviť cez internet občania Luxemburska, Dánska, Holandska a Fínska. Z pristupujúcich krajín sú na tom najlepšie Malta a Slovinsko.

Ďalším z bodov programu na rokovaní ministrov bol boj proti spamu, teda nevyžiadaným reklamám zasielaným e-mailom. V únii platí od októbra smernica, ktorá zakazuje zasielanie nevyžiadanej pošty cez internet a mobilné siete. Smernicu sú členské štáty povinné zapracovať do svojho práva. "To však zostáva najväčším problémom, nie všetky štáty to doteraz urobili," povedal Frankl. (čtk)