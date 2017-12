SR bude mať už v tomto roku splnomocnenca vlády pre informatizáciu spoločnosti

Bratislava 9. marca (TASR) - Už v tomto roku bude mať Slovensko splnomocnenca vlády pre oblasť informatizácie spoločnosti. Návrh na vytvorenie takéhoto ...

9. mar 2004 o 15:39 TASR

Bratislava 9. marca (TASR) - Už v tomto roku bude mať Slovensko splnomocnenca vlády pre oblasť informatizácie spoločnosti. Návrh na vytvorenie takéhoto inštitútu predložil vláde SR minister dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) Pavol Prokopovič.

Ministerstvo pre rok 2004 navrhuje zriadiť sekretariát splnomocnenca, ktorý bude plniť úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečením výkonu činnosti splnomocnenca a navrhuje ho personálne obsadiť jedným zamestnancom. Plnenie úloh spojených s výkonom funkcie splnomocnenca bude čiastočne a dočasne zabezpečené zamestnancami odboru informatizácie spoločnosti MDPT, ktoré má v súčasnosti 7 zamestnancov. Splnomocnenec bude využívať organizačnú štruktúru ministerstva a jeho činnosť bude financovaná z rezortnej rozpočtovej kapitoly. Pre rok 2005 sa navrhuje adekvátne personálne a odborné posilnenie z dôvodu komplexnosti a charakteru úloh, ktoré vyplývajú zo schváleného dokumentu Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčného plánu.

V materiáli sa ďalej uvádza, že v horizonte najbližších dvoch rokov sa predpokladá vytvorenie ústredného orgánu štátnej správy zodpovedného za problematiku informatizácie.

Menovanie a odvolanie splnomocnenca by mali patriť do kompetencie vlády SR na návrh ministra dopravy. Splnomocnenec bude môcť prostredníctvom ministra predkladať materiály na rokovanie vlády a taktiež bude v jeho právomoci žiadať v medziach svojej pôsobnosti, informácie a stanoviská od orgánov štátnej správy, ako aj od organizácií a inštitúcií realizujúcich sa v oblasti informatizácie. Splnomocnenec by mal mať právo vyjadrovať sa k návrhom na použitie finančných prostriedkov EÚ, ktoré sú účelovo viazané na projekty zamerané na riešenie predmetnej problematiky.

Zriadenie a činnosť splnomocnenca v tomto roku nezakladá zvýšené požiadavky na štátny rozpočet, v ktorom bolo v rámci kapitoly MDPT pre rok 2004 vyčlenených 100 miliónov Sk na plnenie úloh v oblasti informatizácie.