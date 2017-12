Sonic Adventures DX: Director´s Cut – fantastická haluz z východu

Sega sa kedysi preslávila figúrkou modrého ježka, ktorý behal ako atlét, skákal ako atlét a pichal ako... ježko. Hier s postavou Sonica sme sa dočkali niekoľkých, ale originál je originál. No a teraz tu máme Sonica na PC, priamo v 3D a navyše nie je sám..

9. mar 2004 o 13:55 Marián Kluvanec

Zlý vedec Dr. Eggman alias Robotnik sa na čas odmlčal a už sa zdalo, že dá pokoj. Ale to by klesli príjmy zamestnancov herných vývojárov z japonskej pobočky Segy, takže úhlavný nepriateľ hrdinského ježkočloveka Sonica sa zákonite vrátiť musel. A to robí hneď vo veľkom štýle: na pomoc si totiž prizval Chaosa, boha deštrukcie, ktorému okrem Sonica (aká náhoda) nik nedokáže ublížiť. Ani projektily zo zbraní manga policajtov. Takto teda začína gejma so superdlhým názvom, o ktorej sa toho veľa nenahovorilo (možno o konzolovej verzii), netlačil ju vpred všemocný hype a tak by nás nemalo zasiahnuť sklamanie z premárnených veľkých očakávaní.

Sonic Adventure DX (SADX) je 3D adventúrobehačka na motívy starého Sonica („Sonic Adventures“ je pôvodne tuším zo Segy Dreamcast), čo hneď vyvolá otázku zvládnutia kamerového systému. Oprávnene. Môžeme síce pohľad kamery rôzne meniť, no počas rýchlej akcie (lety, premety, skoky/úskoky) na to nie je času. Ale viac o tom v položke interface. Hra inak vyžaduje Windows Media Player 9 a DirectX 9, ale všetko to nájdete na CD 1 (okrem najnovších ovládačov ku grafickým kartám:-)). Na disku zaberá v závislosti od vami zvolenej inštalácie od cca 600 do 1400 MB a treba dodať, že je určená hlavne deťom. Dosvedčuje to aj značne infantilný príbeh o večnom boji dobra so zlom a Sonicove komentáre počas inštalácie, typu: „Ahojky! Som Sonic!!! Dr. Eggman niečo šije! Čaká nás veľké dobrodružstvo! Už som celý vzrušený!“ A podobne. Milučká grafika, milučké postavy (Sonic bude mať k dispozícii pomoc ďalších kamarátov, ktorí sa postupne odomknú), minimálne násilie (súpera odrovnáte skokom na jeho hlavu). Tiež vám to pripomína hru Hľadá sa Nemo?

Žánrovo však SADX nie je ÚPLNE adventúra, ani ÚPLNE behačka. To znamená rozdelenie herného obsahu na dva druhy kôl - adventure a action field. Na adventúrnych poliach však nijaké zložité kombinácie, či inventáre nehľadajte - ide hlavne o lozenie po pláži, meste, a iných lokáciách, kde budete hľadať cestu ďalej („vezmi toto a polož to hentam“), resp. komunikovať s inými postavičkami. V postupe pomáhajú aj oznamné monitory a také farebné svetielka, ktoré rady prezradia nejakú nápovedu. Na to, že ja to hra určená hlavne deťom, treba dosť ovládať niektorý z ponúkaných cudzích jazykov, takže mládež - učiť sa, učiť sa, učiť sa! Ako jump´n´run chce byť Sonic radšej ako Crash Bandicoot - inovatívny (známe Sonicove skoky a kotrmelce v 3D prerábke), zábavný (dynamika, rýchlosť), variabilný (6 ovládateľných postáv) a prístupný naozaj všetkým vekovým vrstvám. Navyše CD1 obsahuje okrem už spomenutých programov bonusy ako wallpapery a mouse pointery, ktoré si určite hneď dáte nainštalovať. Alebo aj nie:-).

Už sme si povedali, aké druhy úrovní hra obsahuje, ale nebolo to celkom presné... Aké prekvapenie zažije hráč, ktorý už pristal na systém striedania adventúrnych a skákacích častí, keď sa hotelovým výťahom vyvezie na poschodie! Tam ho totiž čaká magická záhrada a nezasvätení spočiatku nebudú chápať - je to totiž HRA V HRE. Rastú tu malé čudné zvery (CHAO), o ktoré sa musíme starať, ak chceme, aby sa úspešne zúčastnili CHAO RACE (pretekov). Bol som z toho mierne mimo, ale kto zahrá na strunu bizarností, má to u mňa vyhrané. Tak som svojmu Chaovi dal meno a pustil sa do jeho tréningu. Trochu kúpania, trochu ovocia a nežností zo Sonicovej strany a Chaovi veselo rástli ukazovatele ako Stamina, Swim, či Fly. V rovnakej záhrade sa nachádza aj warp, cez ktorý sa dá cestovať do iných záhrad a „čierny trh“, kde sa za prstence dajú nakúpiť extra veci pre Chao výcvik. Super! Podobné Tamagochi na PC chýbalo (Sims sú už OUT:-)) a vo vzácnom spojení so samostatnou hrou ide fakt o veľkú raritu. Nemám dosť chvály slov! A to stále nie je všetko, lebo napr. v kasíne nájdeme rôzne minihry. Napr. sú tu 2 druhy pinbalu, každý s vlastnými úlohami v rámci svojho stola. Wow.

GRAFIKA 7 / 10

Nie je to Sands of Time. Nie je to Beyond Good and Evil. Nie je to ako vbehnúť do obchodu Dolce Gabbana na nejakej newyorskej avenue. Ale je to dobré! Sonicove svety sú tak trochu alternatívnymi dimenziami k našim, takže napr. mesto vyzerá ako komiksové mesto (trošičku GTA look), ale napr. chodníky sa stáčajú ako húsenkové dráhy, kosatky bežne preskakujú ponad spojovacie mosty, k slovu sa dostanú aj odrazové pružiny, trampolíny a teleporty, atď. Oči ani myseľ však konzolovým pôvodom hry netrpia, akoby si s konverziou niekto vážne dal prácu... Detaily sú na úrovni, Sonic necháva v piesku stopy a Dr. Vajcomuž nazlostene leští svoj „vektorový“ fúz. O tom to je, taký je Sonic, nostalgia padá na naše duše. A čo viac, na nejakom 800 megahertzovom stroji si zadrvíte s celkom slušným framerate. Dobré, nie?

INTERFACE 6 / 10

Tak áno, 3D behačky s relatívnou voľnosťou pohybu... Šípky, myška, ďalšie klávesy, vibračný gamepad? Nech sa páči navoliť, ako komu vyhovuje. Problémom s kamerou sa aj tak nevyhnete. Je to niekedy dosť rušivé, keď kolík z plota zakrýva výhľad na pol obrazovky vrátane našej postavy. Chaos nastane v určitých momentoch aj s bossmi, keď sa zas kamera fixuje na nich a hráč nevie, kam vlastne uteká... No čo už. Mohlo to byť aj horšie. Keby som mal maximalistickú náladu a neznášal hopsačky, tak aj s týmto hodnotením.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Zriedka sa podarí hra bez násilia, ktorú stojí za to hrať aj dospelým. Moja hodnotová dekadencia sa rokmi strávenými na vysokoškolskom internáte upevnila natoľko, že projekty, kde netečú litre krvi, nemám prosto v láske. Virtuálny pacifizmus neobľubujem. Ale tentoraz boli moje mechanizmy surovosti rozleptané roztomilými zvieratkami zo Sonicovej partie. Keď som si prvýkrát zaskákal s Tailsom, možno aj slzu z oka by ste mi vylovili. A fakticky nie od mušky, či prievanu, ale od dojatia z návratu ku koreňom detskej duše. Ale toľko sentimentu ani recenzia neznesie, preto objektívne: v hre sa dá do sýtosti vyskákať, vybehať, vykotúlať, trochu menej už vykecávať a logicky rozmýšľať. Ale je to mimoriadne zábavné, asi hlavne tou rýchlosťou (podobný únik z tornáda som ešte nezažil) a prekvapivou farebnosťou svetov. A na PC je plnokrvných behačiek (navyše s adventúrnymi vsuvkami) stále akútny nedostatok...

MULTIPLAYER

Škoda, ale napriek šiestim hrdinom môže hrať naraz len jeden človek.

HUDBA 7 / 10

Pôvodná (samozrejme remastrovaná) sada zvukov poteší, veď k príhodám Máriovho konkurenta cinkanie prstencov, či svišťanie zaklbkovaného hrdinu nevyhnutne patrí.

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Pridané ruchy okolia tiež nie sú od veci a zvlášť kapitolou je hudba. Tá je totiž silno konzolová, resp. coin-op style, presne ako za čias slávy veľkých automatových herní. Jahú Japonsko! Vďaka! Aj keď mnohým najmä úvodné gitary rozdrásajú uši i nervy:-). Už vo svete mystických ruín sa však spustia tajomné (africky ladené) melódie, ktoré dušu fanúšika world music nenechajú chladným.

INTELIGENCIA & NÁROČNOSŤ 6 / 10

Všetko sa deje v závislosti od hráčových reflexov - v správnom momente treba urobiť správne rozhodnutie, inak Sonic narazí do naskriptovaného nepriateľa, príde o zlaté prstence a stratí život, alebo sa utopí v mori, či padne z útesu. Ešteže hra pozná checkpointy a autosave a nemusíme sa tou istou trasou tepešiť znova a znova. Hra inak patrí medzi tie ľahšie, ešte aj fináloví bossovia sú po zistení správneho systému útoku zdolateľní po pár pokusoch. Najmä začiatok hry mohol byť trocha náročnejší, síce ešte súperi nie sú v plnej sile, ale nemalo by to byť ako prechádzka ružovou záhradou.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Nepreháňam. Je to zábavné, dobre to vyzerá a je to aj počúvateľné. Presne ako ideálna partnerka. Ešte aj prstami musíte vedieť narábať tak, aby sa vám jedno aj druhé poddalo:-). Na behačku ako je Sonic sa čakalo príliš dlho, aby teraz ušla pozornosti fanúšikov žánru a „starej škole“. Ale po pár hodinách hrania aj nováčikovia na tomto poli vyslovia svoj pozitívny názor (kto je však naivne zaťažený na reálnosť, fyzikálne zákony a podobne, tomu nepomôže ani táto gejma). Ja sa pri Sonicovi ešte dnes bavím, ako keď som dostal svoje prvé Lego. Lebo aj Lego bolo svojho času originálnou raritou, zaručujúcou zábavu a kreativitu na dlhé hodiny. A človek sa k nemu vždy rád vracal.