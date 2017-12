SOCOM II: U.S. Navy SEALs – tulenie repete

Pri vydaní prvého dielu som mal dojem, že sa bude jednať o sľubnú sériu, ktorá si za cieľ zvolila spracovanie špeciálnych jednotiek USA, spadajúca pod veliteľstvo zvláštnych operácií (SOCOM – Special Operations COMmand). Chlapci zo Zipper Interactive sa v

8. mar 2004 o 15:59 Milo Gracík

šak opäť rozhodli nanovo spracovať akcie Tuleňov, t.j. špeciálnych jednotiek amerického námorníctva S.E.A.L. Na mieste je teda otázka – ide o novú hru alebo iba o nastavovanú kašu?

Takže sa opäť môžete tešiť na prepracovanú taktickú akciu videnú z pohľadu tretej osoby. So štvorčlenným tímom SEAL sa zúčastníte množstva bojových akcií proti svetovému terorizmu. Dvanásť misií sa odohráva v rôznych kútoch sveta (Alžírsko, Brazília, Rusko, Albánsko). Po ruke budete mať príslušníkov spojeneckých špeciálnych jednotiek ako sú britské S.A.S. a ruské Specnaz. Dobré veci, ako skvelý briefing, či vydávanie príkazov tímu cez pauznuté menu (manuálne alebo prostredníctvom headsetu) zostali zachované. Prepínanie medzi členmi tímu a ich priame ovládanie nie je implementované, stále ovládate iba jednu postavu (kódové meno Spectre), čo pri tak prepracovanom zadávaní príkazov nie je vôbec prekvapením. Komu to chýba, nech si zahrá Ghost Recon, či Conflict: Desert Storm. Taktiež sa viditeľne zlepšila vizuálna stránka, aj keď sa stále nejedná o nič prevratné, grafika je detailnejšia, dostatočne funkčná a oku lahodiaca. Prostredie je bohatšie na objekty. Tešiť sa môžete aj na nové zbrane a bohatý bonusový materiál.

Na čo sa však tešiť nemôžete, sú časté chyby engine, mizerná U.I. protivníka, či absencia ukladania hry v priebehu misie. Opäť tu sú zakomponované povinné stealth prvky (odpratávanie tiel), ktoré však do celkové konceptu hry príliš nezapadajú a narúšajú hrateľnosť. Kooperatívny režim, vôbec ako celý off-line multiplayer, opäť chýba a prepracovaný vs. on-line režim si opätovne nezahráte (ten obsahuje množstvo vylepšení, nové herné režimy, nové mapy). Prvý pohľad na SOCOM II: U.S. Navy SEALs veľmi nepoteší, keďže namiesto riadneho upgrade autori pripravili nie veľmi vydarené opakovanie prvého dielu. Uvidíme, ako si na poli taktických akčných hier poradia pripravované tituly Ghost Recon: Jungle Storm, Rainbow Six 3, zhodou okolností oba na motívy diela Toma Clancyho.

V podobe SOCOM II: U.S. Navy SEALs sa k nám dostáva stále nadpriemerne kvalitná taktická akcia. No namiesto plnohodnotného titulu dostanete iba púhy datadisk diskutabilnej kvality, ešte k tomu vydávaný za plnú hru.

Zdroj screenshotov: www.tothegame.com