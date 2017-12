Chrome - porazí Halo?

Očakávané tituly dnešného roku (Doom 3, Half-Life 2 a Stalker) sa nezadržateľne blížia a preto tvorcovia hier chcú ešte rýchlo vyťažiť niečo zo svojich titulov vydávajú hry s predstihom, aby dátum vydanie nekonsolidoval s hitmi, ktoré si kúpi každý a na C

8. mar 2004 o 15:37 Ján Kordoš

Očakávané tituly dnešného roku (Doom 3, Half-Life 2 a Stalker) sa nezadržateľne blížia a preto tvorcovia hier chcú ešte rýchlo vyťažiť niečo zo svojich titulov vydávajú hry s predstihom, aby dátum vydanie nekonsolidoval s hitmi, ktoré si kúpi každý a na Chrome by sa nedostalo.



V svojej podstate Chrome nemôžeme označiť za zlú hru, dokonca som sa pristihol, že sa pri hraní aj bavím a mám snahu hrať to aj o druhej v noci, ale všetko vyprchá z tela a činnosť vytriezvenia sa dostaví ako na koni.

Stanovme si priority (neverili by ste, ale táto veta sa dá použiť na akúkoľvek otázku).

1. V prvom rade by mala mať každá úspešná FPS aký-taký príbeh, aby sme vedeli, že nestrieľame po tom druhom len tak zo zábavy, ale sa chystáme zachrániť svet/princeznú/svoj vlastný život.

2. Grafické spracovanie nemôže byť „na zblití“ a všetky možné efekty, ktoré dokážu naše grafické delá by mali byť podporované. Zvuky a hudba musí tiež dotvárať atmosféru.

3. Žiadne záseky, stále vpred, žiadne blúdenie, žiadna nuda pri prehľadávaní prázdnych lokácii, lebo ak to nemá spád, premieňam sa na Garfielda a pomalyyyy zaspávam.

4. Umelá inteligencia protivníkov musí zvládať aj niečo iné okrem zastavenie, nepresnej streľby a tupého absorbovania munície.

5. Design úrovní nás ma zaujať, nech nemáme pocit, že stále dokola prechádzame tou istou miestnosťou. Pocit pritiahnutia k monitoru záleží hlavne na tomto bode, ktorý je tvorcami hier niekedy veselo ignorovaný (a potom sa čudujú, že recenzenti veselo hru zvozia pod čiernu zem)

Myslím, že bodov by už aj stačilo. Takto by som mohol pokračovať ešte dlho, ale k recenzii na Chrome nám to bude úplne stačiť. Aby som zbytočne nekecal o nesmrteľnosti chrústa, vykročíme v ústrety príbehu. Úlohy drsňáka sa zhostil Bolt Logan a treba uznať, že úspešne. V prvej misií (je to vlastne tutorial) však dôjde k nečakanému zvratu a zrádza ho parťák Ron Harper a Bolt si musí sám poradiť v podzemnom komplexe. Po vzore Majky z Gurunu mu pod jeho tlapy spadne kočka Carrie, ktorá sa objavuje na scéne a pomôže Loganovi uniknúť. Hra samotná sa odohráva v 22.storočí, preto nikoho nemôže prekvapiť, že dvojka Bolt & Carrie sa dajú dokopy (len na pracovnej báze) a vytvoria si živnosť na plnenie ponúk veľkých vesmírnych korporácii, ktoré sa dajú vyriešiť len poriadnym kvérom. Bolt strieľa, Carrie radí, informuje, Harper sa topí vo vlastnej krvi a príbeh sa začne točiť okolo nelegálnych praktík vesmírnych megapodnikov, ale to už nikto nesleduje.



Prečo? Rozhovory na vesmírnej lodi medzi našou dvojicou hrdinov som prestal sledovať po úspešnej splnenej druhej misii. Svojou nudnosťou ma doslova hypnotizovali k tvrdému spánku a ďakujem sám sebe, že som mal po ruke Maxim. Takže prvý bod našich (dobre, tak teda mojich) je splnený na 50 %.



Na začiatku ma potešili 3 nezvyklosti vložené do hry. Implantáty sme mohli vidieť už v Deus Ex a aj tu máme možnosť ich využívať. Aby recenzia mala aj istú informačnú hodnotu, dovolím si ich vymenovať: teleskop (do oka vám narvú ďalekohľad zo sniperky), pomocné zameriavanie (klasické automatické navádzanie kurzoru na najbližšieho parchanta), adrenalínová pumpička (nech to znie akokoľvek nechutne, ide len o zrýchlenie behu), štít (štít je štít), podpora svalov (na rozdiel od nadopovaných kulturistov sa vám pri aplikácii tohto „patchu“ nebudú triasť ruky – áno, to by sa hodilo viacerým z nás...a aj nová pečeň), termovízia (vidíme zlých ujov aj cez steny, ale dosah je biedny) a nakoniec nesmie chýbať Matrix efekt. Každý implantát môžete užívať len určitú dobu, potom vám asi rupne v bedni a odoberiete sa do večných lovísk, takže tieto vylepšenie odporúčam používať len na správnych miestach. Neoplatí sa s tým frajerovať pred nežným pohlavím štýlom – Koukej kotě, co umím.



Druhým vylepšením je inventár. V iných FPS sme boli zvyknutý, že len prejdeme cez zbraň a automaticky sa nám objaví v rukách a nikoho nezaujímalo ako dokáže náš hrdina uniesť toľko zbraní (ale veď je to hrdina, tak prečo by nemal, že áno). Tu máte batôžtek, do ktorého napcháte jednu primárnu zbraň (klasické pištolky), sekundárnu zbraň (všetko možné od uziny, brokovnice až po sniperky a raketomet). Nesmie chýbať náhradná munícia, nôž a lekárničky a to je všetko, potom je full.



A poslednou vecou, ktorá ma dostala bol hacking. Počas hrania sa budete musieť nabúrať do počítačových systémov a jednoducho hacknúť ho. Deje sa to štýlom pexesa. Skladáte dve (prípadne tri) rovnaké obrazce, pričom máte obmedzený počet ťahov. V jednoduchosti je sila a teraz sa Saver môže začať triasť, lebo máme prax a ideme mu hacknúť komp a zistiť odkiaľ má takú návštevnosť :).

To by mohlo byť aj v kecacej časti všetko a neostáva nám nič iné ako prikročiť k samotnému hodnoteniu hry, kde budeme mať konečne jasno.

GRAFIKA 5 / 10

Pohľad na obrázky nám vraví, že to je všetko nádherné a aj ja sa musím priznať, že som bol zo začiatku očarený prírodou okolo. Celá hra sa totiž odohráva na ostrovoch, na ktorých sa najprv prechádzate, kosíte protivníka a až potom vojdete do budovy, tam stlačíte gombík/vyhodíte do vzduchu niečo/nakŕmite čokla a ide sa ďalej. Lenže neprehľadná džungľa postupne odhalí svoje mínusy. Flóra je 2D. Je to hnus, ale aspoň som si pripomenul časy Duke Nukema 3D. Vojaci a dinosaury (občas sa objavia aj tieto potvorky) sú chvalabohu trojrozmerní.



Ranou pod pás však bol chaotický dizajn misií. Je síce pekné, že sme sa ocitli na veľkom ostrove, ale hľadanie miesta kam máme ísť je úplne dezorientujúce. Hľadať úplne zapadnuté dvere, dostať sa cez laserové pole... vlastne v každej misii sa vyskytla situácia, v ktorej som hodinu pobehoval po mape ako zmyslov zbavený, kým som našiel miesto, ktoré ma posunulo ďalej. Exteriéry sú pekné, interiéry tiež, ale so slinou v kútiku úst na to aj zabudnete. Navyše hardwarové nároky sú trošku krvavé, ale po znížení detailov to šľape (až na niektoré bugy) v pohode.



INTERFACE 7 / 10

Každý vie ako sa ovláda klasická FPSka. No v hre sa vyskytli isté muchy, ktoré mohli tvorcovia vychytať. Inventár je síce pekná vec, ale práca s ním je neuveriteľne zdĺhavá. Ak chcete vymeniť zbraň za inú, ktorú nájdete u mŕtveho vojaka, – a ten ju už určite nebude potrebovať – musíte najprv svoju vyhodiť a až potom vložiť novú. Nefunguje nič také ako automatická zámena zbraní. Ak niečo zavadzia objektu, ktorý chcete do svojho batohu vložiť, neostáva vám nič iné ako odhadzovať veci z inventáru. Ak dodám, že zbrane zaberajú rôzne miesto, tak prehadzovanie vecí je trpká skúsenosť.



Ak som v úvode spomenul, že Logan je správny hrdina, tak som konal unáhlene. Neviem, či som so svojou kondičkou v geniálnom stave, ale náš hrdina neprežije skok z 3-metrovej výšky a spokojne si chcípne. Ak do toho započítame aj nedotiahnuté lozenie po rebríkoch... quicksave to istí.



HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Všetko by bolo v poriadku, ak by sa neopakovali záseky v hre. Takto nálada pri hraní kolíše z napínavého hrania po rozčarovanie nad zaspaním na klávesnici. Niekedy sa dostanete aj do dopravného prostriedku, pomocou ktorého uniknete z miesta činu alebo si výrazne uľahčíte putovanie krajinou. No všetko raz prestane baviť a po pár misiách tvorcom hry asi došli nápady a nič vás nenúti do ďalšieho hrania.



Nemôžem tvrdiť, že by som sa stále nudil, ale skutočne chýba hre viac zaujímavých momentov. V každej misií plníte úlohu podľa vopred zabehnutej schémy. Nájdete obranné veže, na ktorých trónia snajpery, odstránite viditeľných nepriateľov z veže, zostatok padne po prestrelkách v teréne. Pri hraní Halo boli samotné súboje zábavné a nechýbala im šťava, čo žiaľbohu nie je hlavná devíza Chrome.



MULTIPLAYER 6 / 10

Hra obsahuje aj hru pre viac hráčov, ale kupovať hru kvôli nemu sa určite neoplatí.



ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Zvuková kulisa je spracovaná nad moje očakávania kvalitne, ale občas okrem svojich krokov nepočujete nič iné. Občas vtáčik trilkuje svoju melódiu, občas sa ozve zakvílenie dinosaura a do toho všetkého rachotia zbrane a hlášky nepriateľov, ktoré síce znejú drsne a nebezpečne, no jedna rana do makovice ich uzemní.



HUDBA 8 / 10

Melódie sa ozývajú pri bojoch a prestrelkách a toto načasovanie je kvalitné. Ak však blúdite po mape, neostáva vám nič iné ako počúvať ticho. Vlastne nie, niektorí vojaci majú pri sebe rádio, ktoré hodíte do inventáru a môžete si pustiť rockovú melódiu zmiešanú s technom, ale chybičkou rádia je neuveriteľná krátkosť melódii. Asi dvojsekundová smyčka začne nudiť každého a miesto v batohu je vzácne, preto ho určite nebudete míňať na toto rozptýlenie.



NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 4 / 10

Hra obsahuje 14 misií, ale tento menší počet je úplne vykompenzovaný dĺžkou hrania každej z nich. Ale celá doba hrania nám po zderivovaní zastaví na hodnote približne 15 hodín, teda jedna hodinka na misiu. Celé to závisí od miery blúdenia po mape.



Umelú inteligenciu by som skôr nazval demenciou. Z diaľky majú protivníci až nechutne presnú mušku, ale zblízka sa do vás trafia len ak sa im postavíte priamo pred hlaveň. Energiu si dopĺňate z lekárničiek, takže nie je žiadny problém udržať našeho hrdinu nažive. Aby sme to nemali až také ľahké, zameriavač počíta s istým rozptylom a preto ostreľovanie obyčajnou puškou pripomína bandu opitých idiotov. Headshot je headshot, ale trafiť sa do makovice je dosť problém. Moja taktika z CSka (teda neustále v pohybe, kľučky a postupné ostreľovanie z úkrytu) som po chvíli zanechal osudu a bežal som vždy do roja protivníkov a postupne ich sundával ako som cúval preč z epicentra bojov. Na debilov treba ísť debilne.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Zavrel som obe oči a dal som tomu toľko, koľko som dal. Kvalitných strieľačiek v poslednej dobe nie je moc a Chrome preto možno zaujme. Stanovené priority však nesplnila a po pár mesiacoch po Chrome ani pes neštekne.