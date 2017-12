Týždeň za nami (10.týždeň)

Minulý týždeň sa začal skutočne otrasným počasím. Všade zima, z oblohy padali biele srandy a dalo sa maximálne sedieť doma. Poďakujme teda niekomu múdremu za internet a môžeme aj sebe za správy, ktoré sme pre vás pripravili. Najväčším trhákom bola určite

8. mar 2004 o 8:39 Ján Kordoš

recenzia na slovenskú mlátičku Conan: The Dark Axe, ale všetkým vyfúkol titul najčítanejšieho článku týždňa trailer na necenzúrované video Mortal Kombat: Deception.

Ale zanechám už svojich tradičných obkecov a vrhnem sa na zoznam článkov, na ktorých mohli spočinúť vaše ctené čitateľské oči.

FLASH NEWS

* EA zatvára legendárne štúdia Origin Systems a Maxis (1.3.2004) - Komentár k tejto smutnej správe nie je vôbec potrebný, ale aspoň sa EA na niečom znovu nabalí.



* Sony PSP v Európe až na budúci rok (1.3.2004) - Spoločnosť Sony posúva dátum vydania ich pripravovanej hernej konzoli do ruky PlayStation Portable (PSP) v Európe a Amerike až na začiatok roku 2005.



* Bude Warren Spector viesť vývoj nového Tomb Raidera? (1.3.2004) - W.Spector je skúsený herný vývojár a možno dodá tejto pomaly zomierajúcej sérii čerstvú krv, ktorú určite potrebuje.



* Nová 3D RTS Armies of Exigo (1.3.2004) - Ponúkame vám prvé informácie o zaujímavo vyzerajúcej 3D real-time stratégii, ktorá možno vnesie do tohto žánru svieži vánok noviniek.



* Vietnamské peklo v Shellshock: Nam ´67 (1.3.2004) - Ďalšie hra z prostredia Vietnamu. Galéria a trailer vám povie viac.



* Info, screeny, video a demo z mafiánskej hry Gangland (1.3.2004) - Pripravovaný projekt Gangland má šľapať na päty nedávno vydanému Chicagu 1930 a podľa zverejnených informácii možno budeme mať nového mafiánskeho kinga (ale úprimne si povedzme, Mafiu z trónu ešte nikto nezosadil).



* Krvavé trailery z Vampire: The Masquerade - Bloodlines (1.3.2004) - Skutočne úchvatné nové trailery z hry Vampire nás dostali do kolien a už teraz voláme: My chcemééé, kréééééééf!!!



* Syberia 2 oficiálne demo k dispozícii (1.3.2004) - Konečne sme dostali oficiálne demo očakávanej pecky Syberia 2.



* Kedy vyjde nové Grand Theft Auto: San Andreas? (1.3.2004) - Chrupi si položil túto otázku a ako správny básnik (tzv. básnická otázka) na ňu aj odpovedal.



* Druhý trailer k slovenskému Conanovi (2.3.2004) - Video číslo dva od svalnatého hrdinu.



* Gotická third person akcia Knights of the Temple (3.3.2004) - Nakopať niekomu zadok v stredoveku je určite úžasná vec a KotT nám splní túto náročnú požiadavku, čo môžeme vidieť napríklad z našeho traileru.



* Necenzurované video k novému Mortal Kombat: Deception (3.3.2004) - Kratučké krvavé video vzbudilo ohlas u čitateľov už len vďaka názvu článku a za druhé aj vďaka tomu, že niektorí ľudia si nevedie downloadnúť súbor ani po upozorneniach ako na to.



* Demoverzia RPG Beyond Divinity (4.3.2004) - RPG maniaci si mohli vo štvrtok pripiť, objavila sa hrateľná demoverzia očakávenej hry a my sme vám ju ponúkli ako na podnose.



* Nový level do dema Far Cry (4.3.2004) - Nový level do dema je určite menšou raritou, ale nám táto stratégia firmy CryTek príde zaujímavá a hra si aspoň získa základňu hráčov, ktorý prejavia o hru záujem.



* Top 10 spoločnosti Cenega Slovakia (4.3.2004) - Čo hráči kupovali v Cenege? Pozrite si rebríček, ale podľa titulov je vidieť, že Cenega by mohla zmeniť cenovú politiku, veď v rebríčku vystupujú staršie gamesky (za nižšiu cenu).



* Rebríček predajnosti spoločnosti CDProjekt (4.3.2004) - Spoločnosť CDProjekt je na tom výrazne lepšie s predanými titulmi.



* Syberia 2 a Battlefield: Vietnam sú GOLD (4.3.2004) - Netreba žiadny obsiahly komentár.



* Sam & Max 2: Freelance Police ZRUŠENÉ !!! (4.3.2004) - Nepomohli vúdú bábky, nepomohlo podpálenie na hlavnom námestí, nepomohli výhražné dopisy... Sam & Max 2 sa odobrali do večných lovísk a chrupi celý deň na protest nič nepil (oprava: zapíjal smútok :).



* Stalker weapon video (5.3.2004) - Vždy keď sa objavia nové informácie ohľadom hry Stalker, nastane u nás ticho a so zatajeným dychom pozeráme nové trailery na Stalkera. Jedinou chybou je, že zatajiť dych na niekoľko minút je dosť ťažké.



* Eidos kúpil tvorcov Hitmana (5.3.2004) - Nákupnú horúčku prežíva aj Eidos.



* Prvé informácie o Rollercoaster Tycoon 3 (5.3.2004) - Konečne sa simulátor stavby zábavného parku presunie do troch rozmerov a my budeme môcť upratovať obsahy žalúdkov návštevníkov tridé.



* Demoverzia zbesilej FPS Nitro Family (5.3.2004) - Zbesilá strielačka si na našich monitoroch nájde vždy miesto.



* Nové trailery k hrám Athens 2004 a Toca Race Driver 2 (5.3.2004) - Ponuka športových trailerov.



* Sťahujte patche k hrám Deus Ex 2 a Star Wars: KotOR (5.3.2004) - Opravy do hier.



* Videá Perimeter a Splinter Cell: Pandora Tomorrow (5.3.2004) - Tentoraz ponuka strategicko akčných trailerov.



* Trailer a krátke info k závodom bez pravidiel FlatOut (6.3.2004) - Kvalitné závody bez pravidiel sme tu nemali už od dôb Destruction Derby.



* Prince of Persia plánuje vstúpiť aj na plátna kín (6.3.2004) - Zatiaľ, síce len podľa jedného príspevku, sa na pripravovaný film cekom tešíte. My dúfame, že po odchode z kina nebudeme musieť použiť strelnú zbraň a prediskutovať si zmysel života po zhliadnutí totálneho braku.



* Video a screeny k hre Rainbow Six: Athena Sword (6.3.2004) - Teroristi majú už hore ruky, datadisk k úspešnej protiteroristickej akcie sa vracia a myslí to vážne.

NOVINKY

* Týždeň za nami (9.týždeň) (1.3.2004) - Prehľad článkov za minulý týždeň.



* Championship Manager 5 (5.3.2004) - Futbalové manažery síce nepatria medzi portfólio obľúbených hier na našom malom Slovensku, ale info o príprave vám aj tak prinášame.



* Rainbow Six: Athena Sword (5.3.2004) - Podrobnejšie informácie o pripravovanom titule z prostredia bojov proti terorizmu.

RECENZIE PC

* Chicago 1930 (1.3.2004) - Tvrdím, že človeka zabíja nadmerný stres, probiotická strava a hranie nepodarených počítačových hier. Našťastie ani jedno z uvedeného sa vám pri Chicago 1930 neprihodí, skôr naopak - osamelé piatkové večery už nebudete tráviť so zbierkou videokaziet pre dospelých, ale touto gameskou. Nie je to žiadna bomba, neobsahuje veľa originálnych prvkov a neoslní ani príbehom, ale svoj účel (príjemne zabiť čas) splní na sto percent. Keď to tvrdí Marián, nie je o čom diskutovať.



* Trackmania (2.3.2004) - Nie je to hra na dlhé zimné večery, nebudete ju drtiť dňom i nocou. Stačí, ak si ju zapnete na pár minút doma večer, odreagujete sa od celodenných povinností a úplne vypnete. Trackmania síce neponúka toho veľa, ale deň vám určite spríjemní.



* Conan: The Dark Axe (3.3.2004) - Čo si budeme nahovárať, Conan sa podaril. Nie je to síce žiadna super bomba, ktorá otrasie celým herným svetom, ale určite sa zaradí medzi lepšie tituly roku 2004. Navyše len s nesmelým hláskom, ale predsa - na drzovku - prehlasujem, že Conan prekonal Chasera.

RECENIE PS2

* The Mark of Kri (4.3.2004) - Najoriginálnejšia, najkrajšia, najzábavnejšia a v podstate aj najlepšia mlátička na PS2. Ako každá hra si však nesie zopár útrpných krížov (kamerový systém). No aj bez chýb je čo vylepšovať (kooperatívny multiplayer). Hlavnou devízou hry je arkádovosť a tým, čo jej chýba je komplexnosť. Môžem však zaručiť, že každý milovník bojoviek si príde na svoje a nebude sa nudiť ani minútu hrania.

SCÉNA

* Vyhrajte 5x hru Disneyho Medvědí bratři (3.3.2004) - Zahrali sme sa na neskorého Ježiška a ponúkame vám 5 hier Medvedí Bratia.