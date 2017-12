ST sa odvolali voči zákazu spájať prístup do internetu DSL s hlasovou službou

5. mar 2004 o 17:11 TASR

Bratislava 5. marca (TASR) - Spoločnosť Slovak Telecom (ST) podala rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu Telekomunikačného úradu (TÚ) SR, ktorým jej bolo zakázané ponúkať službu širokopásmového pripojenia na internet ST DSL spolu so službou hlasovou. ST pritom upozorňuje, že ak by mala naplniť požiadavku TÚ viedlo by to k výraznému zvýšeniu cien za DSL prípojku.

"ST nesúhlasí s rozhodnutím TÚ SR jednak z dôvodov procesných, keďže podľa názoru ST úrad nedostatočne zistil skutkový stav potrebný pre riadne rozhodnutie a jednak z dôvodov vecných. Všeobecne sa služba ST DSL poskytuje ako nadstavba k hlasovej službe," informuje hovorca ST Radoslav Bielka s tým, že rovnakým spôsobom postupujú aj iní operátori poskytujúci dátové služby. O rozklade bude teraz rozhodovať v druhostupňovom konaní predseda TÚ.