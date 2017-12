Rainbow Six: Athena Sword - teroristi sa trasú

Datadisky k hrám sa oplatia, kým okrem rozšírenia v podobe nových misii ponúknu fanúšikom pôvodnej hry aj niečo navyše, aby videli, že okrem zopár nových úrovní dostanú aj vylepšenia, za ktoré sa oplatí vyhodiť peniaze. Ako to bude v prípade bojovníkov pr

5. mar 2004 o 11:55 Ján Kordoš

Datadisky k hrám sa oplatia, kým okrem rozšírenia v podobe nových misii ponúknu fanúšikom pôvodnej hry aj niečo navyše, aby videli, že okrem zopár nových úrovní dostanú aj vylepšenia, za ktoré sa oplatí vyhodiť peniaze.

Predošlé datadisky k taktickej FPS Rainbow Six stáli, úprimne sa priznajme, za dve veci. Zopár nových levelov, ktoré vydržali na pár hodín hrania a koniec. Tretí diel bojov proti teroristom za stranu dobra ponúkne hráčom rozšírenie pôvodnej hry v podobe nových 8 misií, odohrávajucich sa v herne zaujímavých lokáciach, akými sú napríklad Grécko, Chorvátsko alebo Taliansko. Nových máp sa dočkáme aj v hre pre viac hráčov. Celkovo sa očakáva 8 nových máp, ktoré svojou lokalitou určite pozdvihnú multiplayer na vyššiu úroveň, hoci ide o klasické prostredia a tých nájdeme kopec v iných hrách. Dôležitý bude ich design. Názvy máp hovoria sami za seba: džungľa, továreň, ulice mesta, nákladná loď alebo univerzita (na tú sa tešíme najviac, konečne sa dočkáme aj my možnosti zastrielať si v škole – v nemenovanej krajine to robia aj v reále, ale my máme našťastie dostatok rozumu na odlíšenie dobrých a ZLÝCH vecí).

Dôležitou súčasťou hry je arzenál zbraní, pričom celkový počet smrtiacich nástrojov sa vyhupne až na číslo 64, v datadisku sa dočkáme 7 nových zbraní. Zaujímavo znie informácia o zvukových efektoch nahrávaných ľuďmi, ktorí sú zodpovedný za zvuky vo filme Matrix. Tom Clancy Rainbow Six 3: Athena Sword sa zrejme dočká kvalitného prídavku, no nepredbiehajme udalosti a počkajme si na hrateľnú verziu. Rainbow Six: Athena Sword by sa mal objaviť 19.marca. Za pozornosť stojí aj trailer k hre.