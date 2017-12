Trailer a krátke info k závodom bez pravidiel FlatOut

6. mar 2004 o 0:01 Ján Kordoš

Čísla nám zatiaľ hovoria o celkovo 16 rôznych vozidlách, 45 tratiach a dôležitou súčasťou bude príbeh, ktorý sa v závodných hrách objavuje v poslednom čase častejšie a častejšie. Možnosť vystúpiť z auta, prejsť sa po okolí, prípadne zájsť si do baru a pokecať tam s niekym, dodá hre nové možnosti a hlavne menší relax od neustáleho jazdenia. Jednotlivé trate sa väčšinou odohrávajú v prírode a o búračky nebude núdza. Reálny fyzikálny model poškodenia dodá hre špecifický náboj a pre úspešné absolvovanie trate bude vhodné zvoliť správnu stratégiu. Viac sa dozviete v našej staršej novinke a nezabudnite na heslo: No rules, lot of fun.

Zdroj: www.worthplaying.com