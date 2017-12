Championship Manager 5 - slávna séria pokračuje

Keď sa firma Sports Interactive lúčila so svojou sériou futbalových managerov, nejedno oko fanúšika zostalo vlhké. Eidos takto stratil významného výrobcu hier (predajnosť v Anglicku dosahuje neuveriteľne vysoké čísla, dokonca aj The Sims muselo uvoľniť 1.

5. mar 2004 o 1:17 Ján Kordoš

Keď sa firma Sports Interactive lúčila so svojou sériou futbalových managerov, nejedno oko fanúšika zostalo vlhké. Eidos takto stratil významného výrobcu hier (predajnosť v Anglicku dosahuje neuveriteľne vysoké čísla, dokonca aj The Sims muselo uvoľniť 1. miesto štvrtému dielu), ale takto významná séria nemohla len tak zaniknúť a vývoja sa chopila firma Beautiful Games Studios.

CM sa mohol vždy pochváliť obrovskou databázou líg a hráčov. Ani v piatom pokračovaní o nič neprídeme. K dispozícii dostaneme celkovo 50 ligových súťaží štátov roztrúsených po celom svete. Hráčska databáza by mala znovu dosahovať gigantické rozmery, navyše boli charakteristiky jednotlivých hráčov spracované ešte detailnejšie. Okrem klasických futbalových vlastností sa dočkáme aj informácii o výške, váhe, stave a podobné maličkosti.

Ďalšie informácie sa týkajú už len klasických prehlásení ako napríklad vylepšený systém nákupu a predaja hráčov, sprehľadnenie tréningových procesov a ešte lepšiu simuláciu samotného zápasu počas celých 90 minút. Championship Manager 5 to však bude mať veľmi ťažké, Sports Interactive to totiž na futbalovej scéne nezabalili, ale pripravujú vlastný manager v spolupráci so Segou Europe – Football Manager 2005. Kto tento súboj vyhrá, sa dozvieme až koncom roku.