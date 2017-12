The Mark of Kri – stigma arkádovej akcie

Mark of Kri je ambiciózna arkádová akcia so silnými prvkami plíženia pochádzajúca z dielní vývojárskych štúdií severoamerickej pobočky SCE, čím sa de facto radí medzi exkluzívne projekty SONY patriace medzi vlajkové tituly tejto konzoly. Treba povedať, že

4. mar 2004 o 1:08 Milo Gracík

Ak pravidelne sledujete herné servery, iste vám pred nejakým časom neušli recenzie jednej z najoriginálnejších akčných hier na PlayStation 2. Mark of Kri (MoK) je ambiciózna arkádová akcia so silnými prvkami plíženia pochádzajúca z dielní vývojárskych štúdií severoamerickej pobočky SCE, čím sa de facto radí medzi exkluzívne projekty SONY patriace medzi vlajkové tituly tejto konzoly. Treba povedať, že sa tam radí oprávnene. Je to ‘sakra‘ dobrá hra. A keďže už viete konečný verdikt, nezostáva vám nič iné než si prečítať aj samotnú recenziu a zistiť, čo ma k tomuto záveru viedlo.

Na prvý pohľad to vyzerá ako čistokrvná akčná mlátička s hrmotným barbarom oháňajúcim sa obrovským mečom. Vyzerá to tak i na pohľad druhý. No na pohľad tretí zistíme, že tej akcie tam zase až tak nie je a postupom hry dokonca skoro vymizne! A to na úkor prvkov plíživých, infiltračných a taktických. Za svoje peniaze teda nedostanete iba bezhlavú bojovku, ale aj inteligentnú špionážnu akciu v štýle Metal Gear Solid, či Splinter Cell no zasadenú do prostredia heroickej fantasy, že by aj Conan dojatím plakal. A to všetko v grafike štylisticky nie nepodobnej trhákom od Disneyho, samozrejme tým s klasickým ručne kresleným. Moralite Disneyho filmov je však na hony vzdialená a právom by si zaslúžila nálepku – hrať až po 22:00 (či tak podobne). Odseknuté údy, preseknuté ľudské telá, hlavy lietajúce vzduchom, záplava krvi a nemilosrdné dorážanie o milosť prosiacich porazených protivníkov. Takéto verné zobrazenia brutality a násilia však nie je samoúčelné ale krásne utvára pochmúrnu atmosféru temných prastarých časov.

Príbeh sa točí okolo znaku Kri (odtiaľ aj názov hry), ktorý je schopný vyvolať armádu démonov z inej dimenzie. Tento znak bol kedysi rozdelený na šesť častí a každá z nich zverená do opatrovania dôveryhodnému človeku a v podobe tetovania sa prenáša už po generácie v rodinách nositeľov. Nastal však problém, keďže sa našiel človek, ktorý začal tieto časti zhromažďovať s cieľom skompletizovať znak Kri a využiť ho k temným zámerom. Tu prichádza na scénu hlavný hrdina, nevedomý ale statočný mladý bojovník Rau, s ramenami ako hovädo, že medzi jeho predkami určite nechýbal Conan (ale ani Beastmaster). Pravdupovediac inšpirácia autorov Conanovým prvým filmových dobrodružstvom je v hre viac než zrejmá. A dnes je doba tvrdá a na hordy záporákov nestačí už osamelý hrdina, tak je po ruke jeho verný sidekick, v tomto prípade múdry a cynický havran Kuzo. Okrem schopnosti čítania starobylých textov a zbierania inak nedosiahnuteľných predmetov je Kuzo veľmi užitočný prieskumník, keďže Rau dokáže vidieť jeho očami a tak si dopredu obhliadne cestu a naplánuje stratégiu postupu.

GRAFIKA 9 / 10

Vizuálna stránka tejto hry je neskutočne štýlová, až umelecká, ak za umenie považujeme kreslené filmy a komiks. Aj grafika keď nie je príliš detailná a hranaté modely nemajú bohviekoľko polygónov, vyvažuje to nádhernými textúrami, úchvatnými animáciami, krásnou paletou farieb a štýlovým dizajnom. Tienistú stránku predstavuje občasné kolidovanie textúr, ale povedzme si na rovinu, ktorá podobná hra sa s týmto problémom nepotýka? Kamerový systém je veľmi dynamický a vcelku inteligentný aj keď vôbec nie bezproblémový a dosť často vás rýchle prelety/oblety kamery zmätú. Ak máte protivníkov uzamknutých, nie je to problém, no keď sa k vám blíži tlupa zabijakov a celú obrazovku zaberá iba úchvatná svalová hmota hlavného hrdinu, tak pomôže jedine tlačidlo na rýchle vycentrovanie kamery :). Pri streľbe z luku sa prepne zobrazenie na pohľad prvej osoby s tým, že sa môžete ľubovoľne otáčať, no nemôžete sa voľne pohybovať. Rozhodne je na čo sa pozerať po celú hru, aj keď počas adrenalínového hrania nebudete mať čas veľmi sa kochať a mnoho detailov vám unikne. Až pri opätovnom hraní si však uvedomíte zanietenosť autorov a plne oceníte ich snahu, výsledkom ktorej je priam umelecké grafické spracovanie. Tu sa nedá dodať nič iné, než otrepaný PS2 slogan: To sa nedá opísať, to sa musí vidieť!

INTERFACE 8 / 10

Čisté, jasné a prehľadné, žiadne zbytočné ikony, či čísla nešpinia hernú obrazovku. Všetky zdravotné ukazovatele sa temporárne zobrazia iba v čase ich zmeny (zvýšenie, zníženie), u hlavného hrdinu, i u protivníkov. Účelný inventár, naplnený aj tak iba štyrmi zbraňami krásnu priamočiarosť tejto hry iba podčiarkuje. Menu je logické a jednoduché, i keď príliš veľa možností neposkytuje. Ovládacie prvky nie je možné prestaviť, no sú tak prirodzene rozvrhnuté, že tu táto funkcia ani nechýba. Niekomu by však mohla chýbať mapa, no v tejto hre sa nedá zablúdiť a predsa taký bojovník akým je Rau má svoju cestu vždy danú – priamo vpred.

Nahrávacie doby sú minimálne a najdlhšie sa čaká pri nahrávaní novej úrovne, i keď tých 30 sekúnd je oproti iným PS2 hrám neskutočná rýchlovka :). Aj keď vďaka nádherným ilustráciám, ktoré nahrávanie sprevádzajú by sa človeku žiadalo tento čas zdvojnásobiť. Systém ukladania postupu je tiež zaujímavý, v podstate môžete uložiť hru kedykoľvek a kdekoľvek, musíte mať však čistý ukladací zvitok. Tieto zvitky sú v dostatočnom počte roztrúsené po celej hry. Zákernosťou tohto systému je fakt, že po vypnutí konzoly budete vždy začínať na začiatku úrovne, aj keď ste si hru uložili na jej konci. Nezostáva nám iné, než zdolať úroveň na jedno zapnutie, a vďaka dizajnu hry nedochádza k žiadnym častým frustrujúcim pasážam.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Čistokrvná arkádová hrateľnosť z tohto titulu presakuje každým bitom. Nič viac a nič menej než priamočiara akcia bez logických hádaniek, skákania a plávania. Teda nič puzzlovité v štýle Tomb Raidera, no aj tak pri hraní zapojíte šedé bunky mozgové viac, než by ste od hry takéhoto typu čakali. A sem tam sa dočkáte aj nejakých tých pák. Základný herný systém je veľmi jednoduchý, zoberme si taký pohyb, kde klasicky slúži ľavý analóg na pohyb a smerovanie postavy. Zato bojový systém je viac než netradičný a plný originálnych nápadov. Pre údery máte vyhradené tri tlačidlá, ktorých kombináciou dokážete vytvoriť neuveriteľne efektné, ale aj efektívne kombá zakončené brutálne účinnou fatalitou. Logicky, čím komplikovanejšie kombo, tým je jeho výsledok účinnejší. A pomocou pravého analógu si označkujete súperov v dosahu, pričom každému sa priradí jedno úderové tlačidlo, ktorého grafická ikona sa zobrazí nad daným protivníkom. Už je vám teda jasné, že stlačením príslušného tlačidla Rau zaútočí na príslušne označeného protivníka. A toto je iba kostra bojového systému, ostatné tajomstvá bojového umenia RU budete musieť odhaliť sami, je to pôžitok. Jednoduchý herný systém, originálne bojovanie, štyri zbrane a iba jeden kryt, no ich kombinácia je smrteľná. Proste a jasne, v jednoduchosti je krása.

MULTIPLAYER

Hra viacerých hráčov nie je podporovaná, takže toto kritérium nie je hodnotené.

ZVUKOVÉ EFEKTY 9 / 10

Geniálne! Od dabingu hlavných postáv, rinčania čepelí až po škrekot zdochýnajúceho lumpa.

HUDBA 9 / 10

Toto je herný soundtrack, ktorý by som zaradil do svojej zbierky na čestné miesto. Z technickej stránky sa jedná o dynamický hudobný podmaz, meniaci svoju intenzitu podľa situácie (pokojné tóny putovania v protiklade k hlučnej a rýchlej hudbe boja) a prostredia (každá úroveň má vlastnú tému). Tematicky rozsah je široký, od natívneho kmeňového drum-drum, jemnú orientálnu exotiku až po západnú orchestrálnu epiku.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Až na niekoľko zásekových miest nie je obtiažnosť vysoká. Hracia doba je celkom krátka, poplatná dnešnému trendu a nepresahuje 10 hodín čistého času. Mne je však táto ‘krátkosť’ viac než sympatická. Hre dominuje striktná lineárnosť a nepriatelia tiež veľa inteligencie nepobrali. Reagujú úplne automaticky, ale kruté skriptovanie neudiera do očí tak veľmi ako v iných hrách. No aj napriek tuposti protivníkov si užijete množstva parádnych šermiarskych súbojov s efektnými údermi a fatalitami. Rôznych maličkých bonusov je tu hodne (artworky, oblečky, bojové arény), takže motivácia k opätovnému hraniu a splneniu všetkých výziev je dostatočná, napr. po dohratí sa sprístupnia všetky zbrane hneď od začiatku.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Najoriginálnejšia, najkrajšia, najzábavnejšia a v podstate aj najlepšia mlátička na PS2. Ako každá hra si však nesie zopár útrpných krížov (kamerový systém). No aj bez chýb je čo vylepšovať (kooperatívny multiplayer). Hlavnou devízou hry je arkádovosť a tým, čo jej chýba je komplexnosť. Môžem však zaručiť, že každý milovník bojoviek si príde na svoje a nebude sa nudiť ani minútu hrania. No nemenej potešený bude touto hrou i fanúšik ‘stealth’ akcií. Konkurencia v tomto žánri je veľmi tvrdá a hry kvalitné, no aj v porovnaní s pripravovanými titulmi si Mark of Kri svoje miesto na výslní ubráni. Neochvejne verím, že sa dočkáme pokračovania, keby aj nie, určite to nie je posledný výtvor chlapcov a dievčat zo San Diega. Držím palce!