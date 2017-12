Rebríček predajnosti spoločnosti CDProjekt

4. mar 2004 o 0:49 Ján Kordoš

Rebríček predeja PC titulov

1. XK - Fallout Tactics CZ

2. Disney - Medvědí bratři CZ

3. Chicago 1930 CZ

4. Heroes of Might & Magic 4 - zlatá edice CZ

5. Disney - Hledá se Nemo CZ

6. Heroes of Might & Magic 4 - platinová edice CZ

7. XK - Worms World Party CZ

8. Disney - Tygrova výprava CZ

9. Disney - Kouzelné závody CZ

10. Disney - Toy Story 2 CZ



Rebríček predeja Playstation 2 titulov

1. Castlevania

2. Finding Nemo

3. Pro Evolution Soccer 3

4. Metal Gear Solid 2 - platinová edice

5. Pro Evolution Soccer 2 - platinová edice



Zdroj: mailováspráva