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Top 10 spoločnosti Cenega Slovakia

4. mar 2004 o 0:42 Ján Kordoš

Prinášame vám rebríček najpredávanejších titulov vo firme Cenega za mesiac február.

PC novinky
 VIETCONG FIST ALPHA SK
CALL OF DUTY SK
 WARCRAFT 3: REIGN OF CHAOS SK
VIETCONG SK 
TORTUGA SK + WATCHMAKER SK
WARCRAFT 3 FROZEN THRONE 
KELVIN A SPIDI SK
WAR OF THE RING SK 
HARRY POTTER A TAJOMNÁ KOMNATA SK
ÚŽASNÁ CESTA SK

PC klasika
HALF LIFE
HITMAN GAME4U + GORE
SOLDIER OF FORTUNE 2 GOLD EDITION
RETURN TO CASTLE WOLFENSTEIN EXTENDED EDITION
NO POČKAJ! SK
MORTYR - GAME4U
DIABLO 2
BUG´S LIFE - GAME 4U
POLDA 3
OFFROAD+ERACER GAME4U

Hry na Sony Playstation One
GRAN TURISMO 2
CRASH BANDICOT 3
SPIDERMAN
CRASH TEAM RACING
TONY HAWK´S PRO SKATER 4
CRASH BANDICOOT 2
HUGO 2
CRASH BASH
CRASH BANDICOOT 1
HUGO THE EVIL MIRROR

Hry na Sony Playstation 2
KILLSWITCH
ONIMUSHA 2 
HARRY POTTER A TAJOMNÁ KOMNATA
TEKKEN 4
BALDURS GATE DARK ALLIANCE 2 
SECRET WEAPONS OVER NORMANDY
TRUE CRIME STREETS OF LA
 WRC 3
 GETAWAY
GRAN TURISMO 3

Hry na N-GAGE
RED FACTION
MOTO GP
TONY HAWK´S PRO SKATER
PUZZLE BOBBLE
PANDEMONIUM

Zdroj: mailová správa

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