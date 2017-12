Gotická third person akcia Knights of the Temple

3. mar 2004 o 18:43 Ján Kordoš

Príbehom nás teda Knights of the Temple určite neoslní, no esom v rukáve je súbojový systém. Hrdina oháňajúci sa mečom bude rozdávať rany ľuďom i pekelným stvoreniam a k rýchlejšiemu poslaniu do sveta mŕtvych vám pomôžu rôzne kombá, ktoré sa bude Paul učiť postupne v hre. Čerešničkou na vrchole torty bude angažovanie sa skupiny Within Temptation (ani mne to nič nehovorí), tá vydala videoklip s ukážkami z hry. Čísla nám hovoria o 25 leveloch v 7 druhoch prostredia, 30 typov nepriateľov a 27 skladieb v soundtracku. Ale dosť bolo čisiel, veď kto má rád matematiku?

My vám ponúkame zatiaľ našu galériu obrázkov a aj trailer, v ktorom sa striedajú animované sekvencie so súbojmi. Video je síce v nemčine, no ani to nezabraňuje zobrazeniu súbojov face-to-face zo stredoveku.

