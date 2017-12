Na Marse by mohol existovať život len v podobe mikroorganizmov

Kolín 3. marca (TASR) - Pravdepodobnosť, že na Marse by sa mohol rozvinúť život, sa zvýšila objavom dôkazov o prítomnosti vody na Červenej planéte, povedala ...

3. mar 2004 o 17:01 TASR

Kolín 3. marca (TASR) - Pravdepodobnosť, že na Marse by sa mohol rozvinúť život, sa zvýšila objavom dôkazov o prítomnosti vody na Červenej planéte, povedala v dnešnom rozhovore pre nemeckú tlačovú agentúru DPA predstaviteľka Nemeckého ústredia pre vzdušné a vesmírne lety Petra Rettbergová.

"Pokiaľ by však na Marse život skutočne vznikol, bolo by to len v podobe mikroorganizmov," zdôraznila biologička. Keby totiž na Červenej planéte existovali vyššie formy života, boli by výskumníci stopy po nich už objavili.

Je veľmi nepravdepodobné, že život na Marse existuje ešte aj dnes. Atmosférický tlak na tejto planéte je stokrát nižší ako na Zemi. "Väčšina živých organizmov by takýto tlak nezniesla a doslova by praskla." Na Marse okrem toho neexistuje voda v kvapalnom skupenstve. "Výskyt tekutej vody na Marse je za súčasných podmienok vylúčený, voda by sa tam okamžite vyparila," uviedla Rettbergová.

Pred 3,5 až 4,5 miliardami rokov bola však atmosféra na Marse hustejšia ako je dnes a aj priemerné teploty boli vyššie. Okrem toho sa tu vyskytovali vulkanické aktivity, tvrdí Petra Rettbergová. "Za týchto podmienok sa môže voda vyskytovať aj v kvapalnom skupenstve."

Okrem vody je pre život potrebná predovšetkým energia. Mars sa taktiež kúpe v slnečných lúčoch, na jeho povrchu sa však vyskytujú aj energeticky bohaté krátke vlny, ktoré by pozemské formy života zničili. Život na Zemi chráni pred krátkovlnným žiarením ozónová vrstva.

V prapočiatkoch vzniku života však Zem ozónovú vrstvu nemala. "Z tohto dôvodu mohli prvé živé mikroorganizmy na modrej planéte prežívať len vo vode," dodáva Rettbergová.

3 jč ed