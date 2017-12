EuroTel očakáva koncom roka penetráciu mobilov na úrovni 75 %

3. mar 2004 o 15:21 SITA

BRATISLAVA 3. marca (SITA) - Penetrácia mobilných telefónov by mohla podľa generálneho riaditeľa spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. Roberta Chvátala dosiahnuť koncom tohto roka 75 %. V súčasnosti podľa Chvátala prevláda na trhu mobilných telefónov boj o nízkorozpočtového zákazníka, čo sa prejavilo aj v minuloročných štatistikách, keď programy do 100 minút mesačne tvorili až 80-percentný podiel. Problematickou oblasťou je podľa generálneho riaditeľa segment predplatených klientov, ktorých má konkurenčný Orange približne dvakrát viac.

Ako ďalej uviedol Chvátal, medzi hlavné ciele firmy patrí v tomto roku zmena v trende vývoja podielu na trhu, zlepšenie vnímania značky, pokračovanie trendu investícií do siete a technológií, ako aj získanie väčšieho počtu veľkých firemných zákazníkov. Predplatené služby mobilného operátora EuroTel Bratislava, a.s. využívalo vlani 71,5 % zákazníkov. Z celkového počtu 1 613 476 zákazníkov zaznamenaných na konci minulého roka to predstavuje 1 153 742 klientov. Paušálne platené služby využívalo 457 866 zákazníkov a EuroTel evidoval aj 1 868 klientov využívajúcich služby NMT. Celkovo sa počet zákazníkov EuroTelu vlani medziročne zvýšil o 24 %.

EuroTel ukončil vlaňajšie hospodárenie s čistým ziskom vo výške 1,1 mld. Sk. Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) zaznamenala vlani spoločnosť na úrovni 4,432 mld. Sk, čo predstavuje nárast o 40 % v porovnaní s EBITDA vo výške 3,159 mld. Sk v roku 2002. EuroTel Bratislava, a.s. vlastní 51-percentným podielom Slovak Telecom, a.s., ktorý je dcérskou spoločnosťou Deutsche Telekomu AG. Podiel vo výške 49 % kontroluje spoločnosť Atlantic West B.V., spoločný podnik dcérskych spoločností Verizon Communications a AT&T Wireless Services, Inc.