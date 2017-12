BossKey - viac pracovnej plochy

Pri práci vo Windows často bojujeme s nedostatkom miesta na obrazovke pre všetky otvorené okná a aplikácie. Prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami prácu spomaľuje, existuje však aj jednoduché riešenie: virtuálne pracovné plochy.

3. mar 2004 o 0:00 Milan Gigel

Pri práci vo Windows často bojujeme s nedostatkom miesta na obrazovke pre všetky otvorené okná a aplikácie. Prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami prácu spomaľuje, existuje však aj jednoduché riešenie: virtuálne pracovné plochy. Tie umožňujú vytvoriť sady súčasne otvorených okien v rozmiestnení, ktoré stanoví používateľ. Prepínať medzi nimi možno klávesovými skratkami. Rozšírenie Windows o túto funkciu prináša jednoduchý softvér BossKey. Po spustení (nie je potrebná inštalácia) získate prístup ku konfiguračnému rozhraniu. To umožňuje definovať klávesové skratky pre aktivovanie konfiguračného dialógu, prepínanie dvoch posledných aktívnych plôch a priamy prístup na každú plochu z dostupnej desiatky. Súčasťou softvéru je i konfiguračný súbor umožnujúci preddefinovanie klávesových skratiek.

Špeciálnou vlastnosťou tohto programu je možnosť vyčleniť rozsah okien, ktoré budú zobrazené na každej virtuálnej ploche bez ohľadu na to, na ktorej boli vytvorené. Do textového poľa na to vyhradeného stačí napísať zobrazovaný názov okna a voľbu aktivovať. Tak možno dosiahnuť napríklad nepretržitú dostupnosť programov ako ICQ a MSN na každej z plôch. Druhou zaujímavosťou je vizuálne utajenie tohto programu, ako i vytvorených virtuálnych plôch. Na rozdiel od podobných nástrojov na nástrojovej lište nezobrazuje žiadnu ikonu ani náhľady. Ani po vašom dočasnom odchode od počítača tak nikto neuvidí, čo máte otvorené na iných virtuálnych plochách.

Pre automatické spustenie programu BossKey po štarte je však potrebné okrem presunutia aplikácie do priečinka "Programy/Spustiť pri štarte" zabezpečiť i priradenie parametra /go k zástupcovi programu upravením jeho vlastností. Ten zabezpečí, že pri spustení operačného systému nebude zobrazovaný konfiguračný dialóg.

(keir.net , 20 kb)