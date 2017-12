Windows majú byť bezpečnejšie

3. mar 2004 o 0:00

Microsoft chce tento rok majiteľom počítačov s operačným systémom Windows výrazne uľahčiť obranu pred vírusmi či hackerskými útokmi. Hlavnou novinkou prvého vylepšenia (service packu) systému Windows XP má byť "bezpečnostné centrum", ktoré používateľovi umožní na jednom mieste skontrolovať funkčnosť najdôležitejších ochranných prvkov jeho počítača. Informoval o tom minulý týždeň hlavný softvérový architekt Microsoftu Bill Gates na bezpečnostnej konferencii v San Franciscu.

Nová služby Security Center zobrazí používateľovi informácie o tom, či je na počítači spustený antivírusový softvér, či je správne nastavený a či je jeho databáza vírusov aktuálna. Systém používateľa upozorní aj na prípadné bezpečnostné diery, na ktoré si ešte nenainštaloval záplaty.

Vylepšený bude aj firewall - program na obranu počítača pred útokmi zvonka. Firewall však najmä bude, konečne, po inštalácii operačného systému automaticky zapnutý, takže bude chrániť aj menej skúsených používateľov, ktorí o jeho existencii nemajú ani potuchy. Microsoft tvrdí, že do Windows pribudne aj "aktívna ochrana" pred hackermi, softvér, ktorý bude analyzovať komunikáciu počítača s okolím a pri zistení podozrivých aktivít automaticky zasiahne alebo upozorní používateľa.

Súčasťou nového doplnku Windows bude aj funkcia blokovania vyskakovacích (pop-up) reklám pri surfovaní v Internet Exploreri.

Heslá vraj vymiznú

Gates na konferencii predpovedal aj ústup od tradičných hesiel ako spôsobu na ochranu prístupu k počítaču. Sú totiž príliš nespoľahlivé: ľudia sa nedokážu naučiť voliť si bezpečné heslá, často si ich zapisujú, používajú na viacerých systémoch to isté, a tak podľa Gatesa heslá nikdy nemôžu poskytnúť dostatočnú úroveň ochrany pre celé podniky. Microsoft preto pracuje spolu s firmou RSA Security na zabudovaní technológie SecurID do Windows. Táto technológia vyžaduje okrem zadávania hesla alebo PIN aj overenie identity používateľa náhodne generovaným, neustále sa meniacim bezpečnostným reťazcom.

Iným riešením, na ktorom firma pracuje, je identifikačná karta, ktorú možno vyrobiť len s použitím fotoaparátu, atramentovej tlačiarne a špeciálneho softvéru. Na karte sa nachádzajú len bežné údaje ako meno a fotografia zamestnanca, ktoré sú však zakódované aj do formy čiarového kódu vytlačeného na karte. V prípade zmeny akéhokoľvek údaja nebude kód súhlasiť a prístup bude odmietnutý. Výhodou systému je, že nevyžaduje žiadnu centrálnu databázu, kde by bolo nutné overovať, či údaje na karte súhlasia - overenie je zabudované priamo v nej.

Ako proti spamu

Microsoft odštartoval aj kampaň na vykynoženie spamu - reklamnej elektronickej pošty. Firma chce zaviesť systém na overovanie identity odosielateľa e-mailu na princípe podobnom službe CLIP pri mobilných telefónoch a zamedziť časté používanie falošných adries odosielateľov spamov. Systém sa začne testovať v lete na e-mailovej službe Hotmail.

Firmy rozosielajúce legálne reklamy cez internet by mohli svoju identitu preukázať napríklad certifikátom od nezávislej inštitúcie. Správy od menších firiem a jednotlivcov prejdú cez antispamový filter napríklad po vyriešení jednoduchej výpočtovej úlohy ich počítačom - to nebude problémom pri bežnej práci, len pri snahe rozposlať tisícky e-mailov naraz. Pochopiteľne, aj naďalej sa bude pri filtrovaní zohľadňovať napríklad aj to, či má príjemca adresu odosielateľa vo svojom e-mailovom adresári.

(tb)