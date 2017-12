Zaútočil ďalší nebezpečný vírus

Nový počítačový vírus Netsky-D od pondelka zahlcuje e-mailové schránky a systémy po celom svete i na Slovensku. Počítačový červ je pre laika na prvý pohľad ťažšie rozoznateľný, pretože prichádza do schránok pod množstvom rozličných predmetov, napríklad

3. mar 2004 o 0:00

"re:details" alebo "re:here is the document". Pre slovenského používateľa by však malo byť, tak ako vždy, jasným varovaním, ak dostane e-mail od slovensky hovoriaceho priateľa či kolegu s predmetom v angličtine.

"Červ prichádza v priloženom súbore s príponou pif a je už extrémne rozšírený," povedal konzultant firmy Sophos Graham Cluley. "Máme obavu, že ľudia si dávajú na súbory s koncovkou pif menší pozor, pretože o nich nepočuli, alebo si neuvedomujú, že môžu obsahovať nebezpečný kód," povedal Cluley. "Najlepšie, čo možno s takýmto súborom urobiť, je jednoducho ho vymazať bez toho, aby ste ho otvárali." (reuters, r)