ČR: daňové úľavy za kúpu PC

Domácnosti s deťmi by si v Českej republike mohli v budúcnosti odpočítať z daňového základu až 24-tisíc českých korún za nákup počítača. Taký je pracovný návrh ministra informatiky Vladimíra Mlynářa. Systém, ktorý podobne funguje napríklad vo Fínsku ...

3. mar 2004 o 0:00

Domácnosti s deťmi by si v Českej republike mohli v budúcnosti odpočítať z daňového základu až 24-tisíc českých korún za nákup počítača. Taký je pracovný návrh ministra informatiky Vladimíra Mlynářa. Systém, ktorý podobne funguje napríklad vo Fínsku alebo Švédsku, sa český minister snaží presadiť už niekoľko rokov.

Návrh predpokladá, že jeden z členov domácnosti si bude môcť odpočítať každý mesiac z daňového základu až tisíc korún počas dvoch rokov. Ďalších až 2400 korún ročne si môže odpočítať za daň z pridanej hodnoty, ktorú zaplatí za pripojenie na internet.

Možnosť podporiť počítačovú vybavenosť svojich pracovníkov by mali mať aj zamestnávatelia. Tí by mohli nakúpiť počítače vo veľkom a predať ich svojim zamestnancom za rovnakú cenu, prípadne i na splátky. Cenu počítačov by si firma mohla započítať do nákladov.

Podpora kúpy počítačov a pripojenia na internet by mala čiastočne kompenzovať preradenie telekomunikačných služieb, internetu a softvéru zo zníženej do základnej sadzby DPH, ktorá bude od mája, rovnako ako na Slovensku, 19 percent.

Podľa správy zverejnenej minulý týždeň má počítač v domácnosti 57 percent Čechov. Na Slovensku je to 38 percent ľudí.

(čtk, tb)