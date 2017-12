Notebook budúcnosti má dve obrazovky

Notebook budúcnosti by mohol mať zabudované dve obrazovky namiesto jednej a obsahovať aj odnímateľný mobilný telefón, myslia si návrhári firmy Intel, ktorí nedávno predstavili svoje koncepty vývoja prenosných počítačov v najbližších rokoch.

3. mar 2004 o 0:00

Výrazné uľahčenie práce by podľa nich mohla priniesť technológia "rozšíreného mobilného prístupu" (Extended Mobile Access technology - E.M.A.). Tá počíta napríklad s umiestnením druhého, menšieho displeja priamo hornú stranu notebooku. Displej s rozmermi približne 12 x 6 centimetrov by tak mohol majiteľovi počítača poskytovať najdôležitejšie informácie aj vtedy, keď bude notebook zatvorený a hlavná obrazovka zhasnutá. Podľa predstavy tvorcov by sa mohli na malom displeji zobrazovať napríklad upozornenia na nové e-maily či blížiace sa termíny schôdzok, ale aj to, či je počítač práve v dosahu nejakej bezdrôtovej siete umožňujúcej pripojenie na internet a aká je sila signálu. Do roku 2005 by mal byť displej schopný spolupracovať aj s hudobnými prehrávačmi a zobrazovať napríklad názov prehrávanej skladby. Napokon by sa z displeja mal stať plnohodnotný nástroj na ovládanie základných funkcií počítača - napríklad rýchle prezretie nových e-mailov počas porady.

Hlavnou výhodou E.M.A. bude možnosť prístupu k najdôležitejším informáciám pri podstatne nižšej spotrebe drahocennej energie. V súčasnosti míňajú prototypy notebookov so zapnutým malým displejom polovicu bežnej spotreby, Intel dúfa, že v budúcnosti to bude len desať percent.

Počítač s telefónom

Druhý prototyp od Intelu predpokladá pri budúcich notebookoch rovnaké parametre, ako dnes dosahujú stolové počítače: má 17-palcovú LCD obrazovku, špičkové reproduktory, zabudovaná je aj kamera, aj mikrofón. Klávesnica je vyhotovená samostatne a na jej boku je odnímateľné slúchadlo. To má slúžiť na telefonovanie cez internet prostredníctvom notebooku a protokolu VoIP. Slúchadlo má zabudovaných len niekoľko ovládacích tlačidiel a malú obrazovku. Telefonovať s ním možno, ak je notebook zapnutý alebo "spí". Na slúchadle sa zároveň môžu zobrazovať predmety nových e-mailov čakajúcich v počítači či priamo ich obsah.

Hoci koncept počítača s telefónom už viackrát a vždy neúspešne vyskúšalo niekoľko počítačových výrobcov, Intel dúfa, že tentoraz by sa mohol presadiť práve vďaka nastupujúcemu trendu telefonovania cez internet, pre ktoré je počítač potrebný. Je možné, že prvé modely telefónov k notebookom budú podporovať nielen VoIP, ale umožnia aj bežné hovory cez mobilné siete.

Prvé notebooky s technológiou E.M.A. začne už tento rok predávať najväčší čínsky výrobca počítačov Legend Group. Podľa Intelu sú ázijskí producenti vo všeobecnosti ochotnejší skúšať nové koncepcie a riskovať pri uvádzaní nových produktov, americkí a európski by ich však mali nasledovať približne s ročným odstupom. (tb, nyt, cnet)