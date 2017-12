Info, screeny, video a demo z mafiánskej hry Gangland

1. mar 2004 o 15:02 Ján Kordoš

Na hráčovi je, aby vytvoril spoločnosť bez ručeného obmedzenia a vysporiadal sa s touto situáciou. Pomôže mu v tom približne 20 kumpánov v 26 misiách a obrovský arzenál zbraní a iných smrtiacich pomôcok. Nechýba ani multiplayer, 3D grafika a nelineárne misie (replayabilita zaručená). Aby bol náš servis ohľadom hry dokonalý, pripravili sme pre vás galériu screenshotov, trailer priamo z hry a hrateľnu demoverziu. Takto môžete sami posúdiť, kto nakoniec vyhrá v súboji Chicago 1930 vs. Gangland. Dávajte si však pozor, aby vás po nesprávnom výbere nenavštívila vysoká postava v kabáte, s klobúkom na hlave a kvérom v ruke. Zrejme to bude to potom bude vaše posledné (nesprávne) rozhodnutie.

Zdroj: oficiálny web, www.gamershell.com