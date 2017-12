Nová 3D RTS Armies of Exigo

1. mar 2004 o 13:32 Ján Kordoš

Ak ste zbystrili pozornosť pri spomenutí podzemia, určite vás neprekvapí informácia o bojoch na dvoch frontách. Klasické boje na povrchu neprekvapia už nikoho, ale boje v podzemí len potešia. Hĺbenie tunelov je tiež zahrnuté vo fyzikálnom modeli.

Ovládneme 3 národy: The Empire (bojovníci, kúzelníci a elfovia), The Beast (orkovia, trollovia) a The Fallen (temní elfovia, padlí bojovníci a iné rasy z temnoty). Okrem troch kampaní (každá za jeden národ) sa dočkáme aj skirmish módu a multiplayeru s módmi: Melee, Arena, Misie a Free-for-all.

Na záver som si nechal možnosť kúzlenia vybranými jednotkami, pričom jednotlivé magické výstrelky by mali byť efektne zobrazené (stačí si predstaviť práve vybuchnutú sopku alebo záplavu v podzemí, či zemetrasenie). Ako hra nakoniec dopadne, uvidíme až keď k nám hra dorazí, ale už teraz sa môžeme tešiť na zdatného konkurenta tretieho Warcraftu. Viac obrázkov nájdete v našej galérii.

Zdroj: www.tothegame.com