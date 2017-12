EuroTel inovuje SMS a MMS archív

EuroTel inovuje službu SMS Archív, ktorá umožní uložiť si dôležité SMS a MMS správy do svojho archívu na E-zones.

1. mar 2004 o 13:15

Od 1. marca 2004 pripravila spoločnosť EuroTel Bratislava inováciu služby SMS Archív. Prostredníctvom archívu SMS a MMS správ na E-zones si môžu svoje dôležité alebo vtipné správy ukladať bez toho, aby boli obmedzovaní kapacitou svojej SIM karty alebo mobilu. V SMS Archíve si zákazníci môžu uložiť 100 SMS a v MMS Archíve až 1000 MMS správ.

Pre využívanie služieb SMS Archív a Osobný album MMS je nutná registrácia na E-zones. Pri MMS správach musí mať zákazník aktivovanú aj službu Obrazové správy MMS. Ak zákazník dostane SMS alebo MMS správu, ktorá je pre neho dôležitá, no kapacita jeho SIM karty alebo mobilného telefónu už nie je postačujúca, stačí, ak pošle danú správu na číslo 2222. Tá sa mu prepošle priamo do jeho archívu na E-zones. SMS a MMS správy, uložené v archíve na E-zones, je možné posielať ďalej.

SMS a MMS archív nájdu zákazníci EuroTelu na E-zones, v časti Moja schránka “Pošli SMS”, resp. “Pošli MMS”. MMS archív navyše ponúka aj možnosť aktivovať si automatické ukladanie všetkých MMS správ, ktoré zákazník dostane alebo odošle zo svojho mobilného telefónu. Do svojho archívu si môže uložiť aj SMS-ky, ktoré poslal z SMS Brány alebo so službou Group SMS (stačí si nastaviť uloženie do SMS Archívu, resp. Potvrdenie o doručení). SMS a MMS správy, uložené v archíve na E-zones, je možné posielať ďalej.

SMS a MMS správy odosielané na číslo 2222 sú spoplatňované zvýhodnenými sadzbami podľa platného cenníka mesačných programov a služieb alebo podľa platného cenníka EASY.