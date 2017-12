Trackmania - remake staručkých Stunts

Remakov starších titulov sa v poslednom čase objavuje viac než dosť. Nikdy nie je zlé, ak si pripomenieme časy dávno minulé a začneme spomínať na hry, pri ktorých sme vyrastali. Jednou z legiend je aj staručká hra Stunts – o tej si dnes niečo povieme.

2. mar 2004 o 0:00 Ján Kordoš

Medzi našimi čitateľmi sa iste nachádzajú aj hráči, ktorí pôvodnú verziu Stunts nepoznajú. Pre nich je určený tento odstavec, v ktorom nájdete stručný popis pôvodnej hry a Trackmania je na chlp (až na technické parametre) zhodná so svojim predchodcom. Automobilové závody sme tu mali v rôznych podobách a v hojnom počte. Príjemným spestrením hrania je určite stavba trate, kde je vašim primárnym cieľom vytvoriť nový časový rekord, za ktorý sa vám podarí danú trať prejsť. Samozrejme v Trackmanii nájdete už aj vopred vytvorené trate, kde vám stačí prejsť danú lokáciu v časovom limite. Za bravúrny čas ste ohodnotený medailou. Zlato, striebro a bronz poznáte z rôznych športových podujatí a ani tu nie je ich hodnota devalvovaná. Časové limity na získanie cennejšieho kovu sú prísnejšie, ale pocit zisku najcennejšieho kovu nemusím nikomu zvýrazňovať.

A to je celý princíp Trackmanie. Celá hra je rozdelená do dvoch častí. V prvej vás čaká len klasické závodenie a splnenie časových limitov, čím sa vám sprístupní nová trať. Takto si môžete zajazdiť 18 tratí. K dispozícii máte 3 druhy vozidiel (snowcar, american a rally), pričom z každého druhu máte viac typov automobilov. Rozdiely medzi nimi nie sú vôbec markantné, ale jednotlivé druhy vozidiel sa od seba líšia vlastnosťami aj povrchom po ktorom jazdia. Tento typ závodov sa jednoducho nazýva Race.

Ak si chcete vyskúšať prácu s jednoduchým editorom tratí, pre vás je určená položka Puzzle. Na začiatku vidíte v editačnom móde štart a cieľ a vašou úlohou je prejsť túto trať použitím dielov na správnych miestach v danom časovom limite. Na začiatku teda nahádžete na hraciu plochu klasickú vozovku, zrýchlovače alebo rôzne druhy lopingov a prevýšenia a potom sa pokúšate vytvoriť nový rekord. Správnym spojením vhodných komponentov sa vám to málokedy podarí na prvýkrát, no po pár pokusoch prídete na správnu fintu fň.

Už podľa tohto popisu je každému jasné, že sa nejedná o žiadne extra realistické závodenie, ale arkádové prechádzanie tratí. Na ovládanie vozidla vám postačia šípky a precízne zvládnuté nástrahy trate. Hra nás k monitoru môže teda dostať len svojou chytľavosťou a zábavnosťou, čo sa jej viac-menej aj darí. Štýl: sadnem, zapnem a hrám je charakteristický pre remaky hitov minulých rokov a o nič iné ani Trackmanii nejde.

GRAFIKA 6 / 10

Spojením budovacej stratégie so závodnou hrou nemôžete očakávať grafické orgie, obrazovku plnú nádherných efektov, podporu najnovšej verzie Direct X a podobné prkotinky. Jednoduché spracovanie okolia trate však vôbec nie je na škodu. Pri plnení úloh si nebudete všímať chabo spracované okolie tratí, no zamrzí to. Lepší prehľad získate určite mrknutím na okolité obrázky (alebo v našej galérii). Na animácie okolia počas závodov určite nenatrafíte a prostredie tak pôsobí stroho. Na druhú stranu nepotrebujete k hraniu silnú mašinu.

INTERFACE 7 / 10

Už vyššie som spomenul, že k ovládaniu vozidla vám stačí jedna ruka s dvomi funkčnými prstami. Plyn, brzda a zatáčanie – nič viac ku šťastiu potrebovať nebudete. Automobil sa chová úplne akčne, len občas pustíte prst z prídávania plynu. Všetko je podriadené arkádovému poňatiu hry. V hre nenájdete žiadne závody so svorkou nadržaných protivníkov, stále len vylepšujete svoje rekordy (aby vám však nebolo smutno, jazdu vám svojou prítomnosťou spríjemňuje ghost car najlepšieho času).

Ovládanie editoru je úplne intuitívne a po pár sekundách si ho plne osvojíte. Editor však má menšiu chybičku – po štvorcovej sieti sa pohybuje pomocou kurzorových klávesov, ale ostatné funkcie ovládate pomocou myšky (teda výber dielov trate atď). Človek by však mal mať dve ruky, takže stačí do jednej uchopiť myšítko a druhú packu položiť na klávesnicu.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Po nainštalovaní hry som sa pustil do samotného závodenia. Je to jednoducho zábava. Preteky rozdelené do troch celkov vyžadujú iný štýl jazdy. Zubami nechtami som sa snažil dosiahnúť lepšie časy, ale repetetívnosť a nudnosť sa raz dostaví. 18 závodov nie je málo, ale ak sa pokúsite všetky trate len prejsť, hru máte za sebou behom pár hodín. Lenže kúzlo hry je niekde úplne inde. Vylepšovanie rekordov bude umocnené, ak si vedľa seba posadíte sparing partnera a boje o lepší čas sa strhnú nanovo.

Pribalený user-friendly editor hraciu dobu predĺži už len vďaka tomu, že na internete sa začínajú objavovať výplody iných hráčov. Trackmania sa nehrá na sofistikované závody, ale na jednoduchú odreagovačku a poznáte to – v jednoduchosti je sila, preto by bolo hlúpe očakávať reálne poškodenie vozidla. Získavanie nových komponentov do editoru za ohodnotenie vašich rekordných časov je dostatočnou motiváciu k vylepšovaniu rekordov. V editore sa potom môžete skutočne vyšantiť.

MULTIPLAYER 9 / 10

Síce som nemal možnosť zahrať si hru viacerých hráčov na vlnách internetu, stačila mi možnosť hrania s ľudským protivníkom za jedným kompom. Je jedno, či sa vrhnete na klasické závody alebo štýlom „raz ja, raz ty“ a budete prekonávať vlastné rekordy. Je to zábavné a večer ubehne ani neviete ako. Trackmaniu môžem považovať za klasickú party hru. Ak začnú dvaja hrať, obecenstvo sa pozerá, prípadne pridá a hra sa stáva stredobodom pozornosti.

ZVUKOVÉ EFEKTY 3 / 10

Je to slabota. Zvuky môžete narátať na prstoch vašich horních končatín. Zvuk motora, zvuk pri náraze, zvuk pri prejdení checkopointu... a ešte zopár ďalších. Motor vydáva zvláštny tón a so zvyšujúcimi otáčkami sa mi do krvi začal vylučovať hormón „vypni bedne“.

HUDBA 3 / 10

Otrasná hudba, na ktorú je lepšie zabudnúť. Melódií som napočítal 3 (ak ich je viac, ospravedlňujem sa tvorcom hry, ale dokonale mi splynuli do jednej nepočúvateľnej masy) a kvalitou mi pripomínali moje začiatky na 8-bitoch. Po kontrole, či mám zapnuté basy som pochopil, že s týmto nič nespravím a neostáva mi nič iné ako poďakovať Winampu za jeho funkčnosť.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Naučiť sa ovládať autíčka plné života zvládne každý hráč behom pár okamihov. Terénne autá sú pomalé a na snehu to riadne kĺže (a na ľade dokonca ani neovplyvňujete smer pohybu, len sa šmýkate ďalej). Americké „bouráky“ sú neobyčajne živé a pri manévrovaní ich ľahko dostanete do šmyku. Klasické (dá sa povedať rally) vozy sa na zabahnenej ceste šmýkajú, skáču a pri rýchlej jazde som trošku strácal orientáciu.

Celkovú náročnosť zvyšujú umelo vytvorené prekážky (jamy, pády do priepastí a z mostov) alebo aj obyčajné zábradlia popri ceste. Ak sa na ne dostanete, už sa z nich nedostanete a nasleduje nutný reštart. To isté vás čaká aj pri prevrátení vozidla. Inak len treba prísť na finty (najviac som sa zabával, keď som z mostu, kde sa začínal štart, vycúval dozadu, spadol na zem a prešiel pár metrov do cieľu za pár sekúnd – toto bolo správne riešenie na zvládnutie trate za zlatú medailu) a spoznať dokonale trať. Potom vám už nebude brániť nič v ceste za úspechom.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Ten kto si prečíta len záverečné hodnotenie, nemusí pochopiť zmysel tejto zábavnej hry. Nie je to hra na dlhé zimné večery, nebudete ju drtiť dňom i nocou. Stačí, ak si ju zapnete na pár minút doma večer, odreagujete sa od celodenných povinností a úplne vypnete. Trackmania síce neponúka toho veľa, ale deň vám určite spríjemní.

P.S.

Na oficiálnej stránke hry sa už teraz nachádza halda nových vozidiel a tratí, takže ak ešte uvažujete o zaobstaraní hry, v kľude si pridajte pol hviezdičky, hracia doba sa len a len predlžuje. Podobný štýl podpory hry by mohli začať vytvárať aj iné firmy.