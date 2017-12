EA zatvára legendárne štúdia Origin Systems a Maxis

1. mar 2004 o 0:10 Juraj Chrappa

Ďalšou nemenej šokujúcou správou je plánované zrušenie štúdia Maxis, ktoré pracuje na mega úspešnej sérii The Sims, a presunutie jeho pracovníkov do centrály, podobne ako v prvom prípade.

Čo vedie vysoké šéfstvo v Electronic Arts k podobným krokom? Ťažko povedať, ja by som to odhadoval na šetrenie nákladov, ako je dnes moderné v každej väčšej firme. Využitím spoločných zdrojov na jednom mieste, chcú získať nejaké tie peniažky navyše. Je to skutočne ťažko uveriteľné, keď si vezmete, že EA je najväčším herným vydavateľstvom na svete s obratom niekoľko miliárd dolárov ročne. Z ďalších možných dôvodov presunutia vývoja dôležitých hier do centrály, je lepšia kontrola nad ich vývojom. Možno sa niekto v Maxise či Origine nespráva presne podľa predstáv vrchného vedenia spoločnosti. Možných vysvetlení je viac, ako ale to naozaj je, sa dozvieme len ťažko.

Zdroj: biz.yahoo.com, vlastnáspráva