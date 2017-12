Týždeň za nami (9.týždeň)

Čaká na vás ďalší z našich prehľadov, v ktorom nájdete všetky informácie, ktoré vám minulý týždeň mohli uniknúť. Na zozname článkov sa podpísalo klasické "poVianočné" sucho - v týchto dňoch vrcholí. Kvalitné hry neprichádzajú a neprichádzajú, tak nám neos

1. mar 2004 o 0:05 Ján Kordoš

táva nič iné ako informovať vás o prichádzajúcich projektoch.

FLASH NEWS

Nové screeny k hrám Thief: Deadly Shadows a UT 2004 (23.2.2004) - Bol by hriech nepodeliť sa s vami o nové obrázky z očakávaných hier.



Call of Cthulhu má vlastný strašidelný web (23.2.2004) - Fanúšikovia Lovecrafta sa určite tešia na FPS inšpirovanú práve týmto autorom. Hlavne pre nich je určená informácia o spustení www stránky hry Call of Cthulhu.



Akú bude mať hodnotu trh herných konzolí v roku 2008? (24.2.2004) - Podľa štúdie spoločnosti Juniper Research bude mať trh herných konzolí hodnotu 35 miliárd dolárov v roku 2008 a prekoná tak všetky doterajšie hodnoty.



Vyskúšajte si hrateľné demo Colin McRae Rally 04 (24.2.2004) - Po našom avizovaní sa v utorok objavilo demo na nového Colina a po našich testoch musíme prehlásiť, že demoverzia určite stojí za vyskúšanie.



Pracuje sa na tretích dieloch Jak II a Ratchet & Clank 2 (25.2.2004) - Spoločnosť Sony Computer Entertainment America práve svetu oznámila, že vo vývoji sú tretie pokračovania dvoch najúspešnejších skákačiek exkluzívne na PlayStation 2. Samozrejme, hovoríme o hernej sérii Jak and Daxter a Ratchet & Clank.



Counter Strike: Condition Zero príde 26.marca (26.2.2004) - CSko netreba nikomu obzvlášť predstavovať. Condition Zero je vo vývoji už niekoľko rokov, preto dátum oficálneho vydania hry musíme brať ako výrazný klad. Už sme si mysleli, že hra je mŕtva.



Prvý virtuálny bozk v The Sims 2 (26.2.2004) - Romantická scéna z pripravovaného pokračovanie Simsov je síce krátka, ale o to zaujímavejšia.



Zhliadnite intro k westernovému Dead Man's Hand (26.2.2004) - Westernová FPS nám ukázala svoje intro s načrtnutým príbehom.



Druhá možnosť vyskúšať výbornú RTS/RPG Spellforce v deme (26.2.2004) - JoWood vydal druhé demo k ich kvalitnej (recenzia) RTSke zmixovanej s RPG Spellforce: The Order of Dawn.



Survival horor Zombies video, screeny a info (26.2.2004) - Zombíkov nemá nikto rád. Smrdia, ich hygiena je biedna, prahnú po vašom mozgu a nechcú sa hrať. Preto je lepšie ich zlikvidovať. Príkladom nám pôjde hra Zombies.



Dračie RPG na videu z The I of the Dragon (26.2.2004) - Dračie RPG z Ruska sa vo svojej rodnej zemi už predáva a my sa musíme uspokojiť len s hrateľnou ukážkou a screenmi.



Nádherné bojisko v hre Blitzkrieg 2 (26.2.2004) - Druhé pokračovanie taktickej stratégie dostalo nový šat a ten si môžete pozrieť v našej galérii.



Prvé obrázky z novej adventúry od autorov Posla smrti (26.2.2004) - Posel Smrti je v mojom rebríčku vysoko. Exkluzívne informácie o ďalšieho titulu od jeho tvorcov poskytnuté našemu webu (preberali aj zahraničné weby) hltajú všetci adventúristi.



Nové videá: Far Cry #2, Men of Valor: Vietnam (26.2.2004) - Nové videá k FPS akciám. Ak je to váš žáner, určite ich zhliadnite.



Syberia 2 demo už v pondelok 1. marca (27.2.2004) - Ak v prítomnosti hráča, ktorý dohral prvý diel spomeniete informácie o pokračovaní, zježia sa mu chĺpky na krku a pozorne počúva - rovnako ako my.



Predstavujeme vám hru Catwoman (28.2.2004) - Ďalšia filmová licencia sa ženie na naše obrazovky.



Poľské sci-fi Diablo - Space Hack (28.2.2004) - Diablo 2 zostalo stále nepokorené. Sci-fi prostredie je síce niečo úplne iné ako náša diabolská modla, ale ak pôjde o kvalitné spracovanie, určite nepovieme nie.



Oznámená nová adventúra - Aura: Fate of the Age (28.2.2004) - Hovoril niekto, že adventúry sú mŕtve? Aura všetky tieto mylné domnienky odsúva na vedľajšiu koľaj.





NEWS

Týždeň za nami (8.týždeň) (23.2.2004) - Prehľad článkov za minulý týždeň.



Shadow of Rome (24.2.2004) - Shadow of Rome úspešne ťaží zo spojenia pseouderealistického historického prostredia s akčnou adventúrou. V skratke by sa dalo povedať, že hra ponúkne akčné súboje z Gladiátora, logické hádanky á la Tomb Raider a zakrádanie v štýle Metal Gear Solid.



Medal of Honor: Pacific Assault (27.2.2004) - Vojnová séria Medal of Honor si vydobyla medzi hráčmi čestné miesto na polici first-person strieľačiek z obdobia druhej svetovej. Pacific Assault chce v zavedenom trende pokračovať.





PREVIEWS

Colin McRae Rally 04 (27.2.2004) - Rýchla jazda je v skutočnosti výborná pre odreagovanie (aj keď niektorí moji známi hovoria, že smrť v očiach už mať nechcú), ale nie každý má možnosť ju zažiť, preto ako najlepšia možnosť sa črtá virtuálne rally v podobe Colin McRae Rally 04.





RECENZIE PC

Vietcong: Fist Alpha (23.2.2004) - Datadisk k úspešnému peklu z Vietnamu nás nedostalo úplne, ale ako doplnok k pôvodnej verzii hry je to výborný prídavok. Nový príbeh s novými misiami vás vtiahne rovnako ako pôvodná hra.



Jack the Ripper (24.2.2004) - Mierne nadpriemerný titul, ktorý ma zaujal len vďaka svojej zápletke, ale moje očakávanie boli zrejme privysoké. Nuda nemá v adventúre o masovom vrahovi čo hľadať.



Hledá se Nemo (25.2.2004) - Nemo si svojho fanúšika určite nájde (najmä medzi mladšou generáciou). Na stole máme priemernú adventúru čerpajúcu zo slávy rovnomenného filmu, nič viac a nič menej.





HRY NA MOBIL

Raptor (26.2.2004) - Klasická scrollovacia arkáda prekročila prach aj našich mobilných kamarátov.





SCÉNA

Rozhovor s Future Games (26.2.2004) - Čo si myslia českí vývojári o násilí v hrách, nelegálnom kopírovaní, konkurenčnom boji a iných otázkach (nielen) zábavného priemyslu? Bol Posel Smrti komerčne úspešný a čo príde po ňom?



Predstavenie redakcie (29.2.2004) - Chcete vedieť kto píše pre vás články? Chcete vedieť čo nás baví a zaujíma? Chcete sa smiať na našich "fejsoch"? Máte k tomu najlepšiu príležitosť. Zástupcovia ochrany ľudských práv však varujú!