Sports Interactive pripravujú Football Manager 2005

14. feb 2004 o 11:46 Ján Kordoš

Oproti pôvodnému CM sa zmení grafické spracovanie menu, ktoré získa nový nádych, no nikto sa nemusí báť, žiadne grafické výstrelky neočakávajte, znovu to bude pripomínať tabuľkový procesor, no tentokrát to bude príjemný tabuľkový procesor. Úspech hry tkvie hlavne v samotnom vedení mužstva, kde do tímu vyberáte najvhodnejšie typy hráčov (každý player je podrobne charakterizovaný) a váš výber má skutočne vplyv na samotný vývoj zápasu. Tvrdá simulácia, ktorá pohltila množstvo hráčov dostáva nové meno (aj keď až tak nové nie je, hra s týmto názvom sa objavila ešte niekedy v ére 8-bitov) a uvidíme ako sa skončí súboj medzi Football Manager 2005 a Championship Manager 5, obe hry sa k nám totiž dostanú koncom roka.

Zdroj: tlačováspráva